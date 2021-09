Sei un tipo da dieta lampo o mantieni l’alimentazione corretta tutto l’anno? Ecco il test che ti dirà chi sei veramente

Diciamocelo: mangiare è uno dei piaceri più belli della vita. Come quando c’è il cenone di Natale e sai già che prima o poi ti sbottonerai il bottone del pantalone perché avrai mangiato troppo.

Ci sono quei periodi in cui iniziamo a pensare di fare la dieta e non riesci a trovare la voglia. Niente più brioche al bar, no al cioccolato e niente più zucchero nel caffè.

Le persone che fanno la dieta si dividono in due tipi di persone: ci sono quelle che mangiano tanto tutto l’anno e scappano ai ripari con una dieta lampo all’ultimo momento e chi, invece, mantiene un buon regime alimentare tuto l’anno e sgarra quando c’è un evento importante.

Con questo semplice test, puoi scoprire chi sei veramente quando fai la dieta. Ecco come

Il test che ti dirà chi sei da come mangi

Sei un tipo che ha un corretto regime alimentare tutto l’anno o speri di dimagrire con la dieta lampo prima di un evento importante?

In base alla risposta, scopri chi sei realmente con questo semplice test!

1) L’alimentazione controllata

Per te, il mangiare è uno dei tanti aspetti della vita e, in quanto tale, va rispettato con auto controllo e serenità.

Preferisci mantenerti sempre sotto controllo evitando giorni intensi di full immersion nel cibo.

Ovviamente, i tuoi sgarri te li concedi, ma non esageri mai, perché non vuoi compromettere il tuo stile di vita. Questa tipologia di alimentazione ti gratifica e ti fa stare bene con te stessa.

Sei quindi una persona lungimirante che non perde di vista i suoi obbiettivi.

Nel gruppo sai divertirti, ma vieni ricordata da tutti come la persona saggia per la tua serietà di fondo e la tua scaltrezza nel dare consigli sempre appropriati.

Di certo ti vanti di avere questo ruolo anche se non ti descrive a pieno. Ciò mette in ombra la tua leggerezza e la tua voglia di vivere.

Ti consigliamo di lasciarti andare più spesso sia a livello alimentare che sociale in modo tale che tutti possano notare che sei una persona anche molto vivace e più umana.

Talvolta dai l’impressione di essere un automa sempre perfetto e impeccabile facendo sentire le altre persone sbagliate e insicure.

2) La dieta lampo

Diciamo che sei un tipo che ha poco controllo quando si parla di cibo. Sicuramente non diresti mai di no ad una cena fuori, perché la sera prima ti sei mangiato troppo gelato mentre guardavi un film.

Ti concedi frequentemente degli sgarri e hai sempre voglia di ordinare cibo spazzatura. Tutto ciò porta ad avere qualche chilo di troppo che speri di buttare giù con una dieta lampo prima dell’imminente evento.

Sei una persona che ama vivere alla giornata e ti lasci trasportare nelle cose senza pensarci troppo. Ami cogliere l’attimo, vivendo la vita a pieno e cogli tutte le emozioni possibili.

Abbiamo capito che sei una persona solare, che ama stare al gioco senza troppi pensieri. Ogni problema ha una soluzione rapida e efficacie, come la dieta.

Nel gruppo, sei l’anima della festa pronta a scatenarti in pista e pensi poco al giudizio della gente.

Il nostro consiglio è quello di essere meno eccessiva in modo tale da riuscire a bilanciarti in tutti i contesti. La gente non è ancora pronta alla tua vivacità