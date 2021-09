Non riesce a rinunciare alla vodka: la regina delle passerelle svela tutto

Lei è sempre bellissima e sempre capricciosissima, anche a tavola. Pur essendo una meravigliosa (ormai ex) modella ha un incredibile vizio: non rinuncia alla vodka



Molto spesso i vip e, in genere, i personaggi famosi hanno manie e abitudini strane che spesso non confessano. Del resto si tratta talvolta di personaggi “capricciosi” che se hanno delle abitudini particolari fanno ben poco per togliersele. E’ il caso di una famosissima ormai ex modella, che oggi non calca più le passerelle, ma che è rimasta nella memoria di tutti per la sua incredibile bellezza.

In particolare, tra gli anni ’90 e 2000 spopolava per la sua bellezza ed era molto ricercata. Tuttavia, questa meravigliosa donna non si faceva mancare nulla: adulata a non finire, desiderata da praticamente ogni uomo sulla terra e stimata dalle donne. E’ diventata famosa anche per i suoi vizi e uno stile di vita decisamente agiato. l

E c’è anche chi spesso, raccontando di lei, ha raccontato spesso di comportamenti fuori dalle righe. Ma quali? Tanto per fare un esempio, alla splendida Naomi Campbell (parliamo proprio di lei) non dispiace affatto l’alcol. Ebbene sì, anche se notoriamente fa ingrassare, alla meravigliosa dama nera un bicchiere (e pure un altro) fa molto piacere.

L’ex modella ha un vizio davvero strano a tavola: beve la vodka sulla bistecca

Sicuramente quando lavorava come modella si conteneva con attenzione, eppure, a quanto si racconta dopo aver abbandonato la professione ha lasciato un pochino “andare” la sua linea, concedendosi qualche “peccato” in più. E proprio l’alcol sarebbe tra i suoi vizi preferiti. Pensate che alla bella Naomi Campbell piace molto la bistecca fiorentina. L’ha conosciuta in Italia e la mangia spesso: in particolare, ama degustarla bevendoci sopra della vodka bianca.

Ebbene sì, altro che Lambrusco o Montepulciano, per non parlare di una più tranquilla birra o una Coca Cola. All’ex modella piace accompagnare una gustosa fetta di chianina “T-Bone” con della vodka. Un’abitudine strana, ma non inconsueta. In particolare in Veneto è piuttosto normale accompagnare la carne rossa con super alcolici. Distillati secchi come, appunto, vodka o whiskey.