Un posto al sole anticipazioni: alcol e tradimenti, cambia tutto a Palazzo Palladini

Un posto al sole è pronto a lasciare il pubblico del piccolo schermo senza parole. Le nuove anticipazioni promettono grandi cambiamenti.

Un posto al sole anche questa settimana tornerà sul piccolo schermo degli italiani, confermandosi ancora una volta non solo la soap opera italiana più amata, nonché l’unica, in grado di tenere sempre incollati i suoi fedeli sostenitori in tv.

Nonostante sia ancora presto per la messa in onda delle nuove puntate, bisognerà aspettare questa sera intorno alle 20 e 30 circa, in rete è possibile già trovate indiscrezioni su quello che verrà trasmesso. In particolar modo per quanto riguarda la settimana che va dal 4 all’8 ottobre.

In questo lasso di tempo, non mancheranno i colpi di scena. In quanto ogni cosa cambierà per sempre a Palazzo Pallidini. In quanto Michele aprirà gli occhi su Silvia ed una “nuova” coppia è pronta a formarsi. Mettetevi comodi e tenetevi forte: le nuove anticipazioni di Un posto al sole vi terranno con il fiato sospeso.

Anticipazioni Un posto al sole 4 – 8 ottobre: Michele scopre il tradimento di Silvia

A Palazzo Palladini appare più chiaro che mai che il rapporto tra Michele e Silvia è arrivato ormai ai ferri corti. Guido e Mariella organizzano una cena a quattro, ma l’atmosfera è tesa, anzi tesissima. Tra le storica coppia della soap c’è aria di tensione. Tant’è che accadrà uno specifico episodio che leverà ogni possibile dubbio al giornalista: sua moglie lo sta tradendo con un altro e lei riesce a comprendere, proprio grazie a queste continui liti, che non può vivere senza il suo amante.

La coppia, dopo anni di amore, è pronta a dirsi addio in maniera definitiva? Almeno per il momento è ancora presto per scoprirlo, ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Lo sa bene Marina che è stufa di sopportare i continui cambi di umore di Fabrizio, che non riesce a reggere la crisi del suo pastificio.

Fabrizio cadrà in preda all’alcol, convinto di trovare un minimo sollievo in questo periodo così complicato per la sua vita. Roberto Ferri però si approfitterà di questo momento per avvicinarsi, ancora una volta, alla sua amica nemica e lei non sembra essere così tanto dispiaciuta, trovando in lui una sorta di via di fuga dei continui problemi che le pone il suo compagno.

Si passa poi alla coppia formata da Serena e Filippo. Lei prova a fargli tornare la memoria, ricostruendo il luogo in cui il loro amore è nato, ma a metterle i bastoni tra le ruote ci sarà Viviana, che di lasciare stare il bel Sartori non ne vuole proprio sapere, ma attenzione perché quest’ultimo potrebbe regalare grosse sorprese durante le ultime puntate di questa settimana.

Le anticipazioni di Un posto Al Sole sono pronte a lasciare il segno e questa volta ogni dinamica tra i protagonisti cambierà per sempre il loro modo di approcciarsi l’uno all’altro. Alcune coppie scoppieranno, mentre altre ricostruiranno di nuovo le loro radici.