Carolina Marconi, il dramma che non le ha tolto la gioia di vivere

Carolina Marconi si mostra senza aver paura: racconta la verità sul dramma che l’ha colpita. La vita è imprevedibile, inaspettatamente pone delle sfide difficili da fronteggiare e per cui non sempre si ha la forza per andare avanti.

Carolina Marconi è un volto noto ai telespettatori per la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello, e nella quale si è distinta per il suo spirito allegro e travolgente bellezza. Adesso, si mostra senza filtri e rivela un dolore le cui lacrime non cessano di scorrere, specialmente crede nel suo più grande sogno.

Carolina Marconi è una showgirl di origini venezuelane e naturalizzata italiana. Nata a Caracas, classe 1978, ha sfondato nel mondo dello spettacolo italiano negli anni 2000.

Partecipa a programmi come Beato tra le donne, i Cervelloni, Stasera pago io, durante la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, a soap come Un posto al sole nel 2008, film come Matrimonio al Sud nel 2015, e fonda dei propri brand a Roma, come Le Markol e Aloha.

Insomma, una carriera in continua evoluzione per un’artista che non si ferma mai. Di recente, ha raccontato come il suo corpo sta cambiando, provocando non poco sgomento tra i fan che le sostengono.

Ecco che però arriva un’altra rivelazione, molto più dura da digerire.

Carolina Marconi racconta il suo più grande sogno

Di gesti estremi dovuti all’arrivo di malattie silenziose, se ne conoscono a bizzeffe, come l’ultimo dell’ex gieffina che ha sconvolto tutti. Del resto non ci si abitua mai a queste notizie. Sono drammi che possono colpire chiunque. Carolina Marconi ha tanta paura, lo racconta, ma si fa coraggio nel portare avanti il suo sogno.

Carolina Marconi lotta da marzo scorso contro un violento tumore al seno. Racconta a Silvia Toffanin durante l’ultimo appuntamento di Verissimo, tutta la verità di come lo ha scoperto e la frase scioccante da lei detta.

Lo ha scoperto per caso, durante degli accertamenti per proseguire con la fecondazione assistita. L’esito però ha portato ad altri controlli, e ancora altri, che hanno reso nota la sconvolgente verità. Non può procedere con nessuna fecondazione, deve sottoporsi ad un intervento di otto ore.

Adesso, è sotto chemioterapia, cura che la devasta fisicamente, ma psicologicamente tiene duro, nonostante le lacrime cadute durante l’intervista nel programma di Canale 5. Il motivo più grande è legato al tumore. Dopo anni di tentativi, stava per procedere con la fecondazione assistita, ma non ha potuto. Alla Toffanin confessa così il suo sogno:

“Quando i medici mi hanno detto della malattia io ho risposto così: “Io non ho tempo per un tumore, io devo fare un figlio”

Parole da mettere i brividi, di una donna che soffre, ma che è forte abbastanza da non mollare la presa ed andare avanti.