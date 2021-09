Flavio Insinna da giovane irriconoscibile? La foto della verità

Flavio Insinna è un apprezzato e simpatico conduttore televisivo. Il suo pubblico lo apprezza ma una sua foto da giovane vi sconvolgerà

Flavio Insinna è un volto molto familiare della tv italiana. Il suo affezionato pubblico lo segue ormai da anni, ma non tutti ricordano i suoi esordi. L’attore siciliano è stato ospite proprio di recente negli studi di “Domenica In”, dove da Mara Venier ha raccontato del suo impegno per il sociale, con l’obiettivo di sostenere alcune importanti cause.

Non è la prima volta che Insinna si schiera apertamente su posizioni nette, anche dal punto di vista. Appunti che fa spesso anche durante la conduzione dei suoi programmi. Molto attivo sui social, Insinna utilizza questi strumenti sia per motivi più frivili (ovviamente non manca l’autopromozione) che per scopi più seri. Di recente, però, si è divertito a pubblicare una sua vecchissima foto. In bianco e nero, appariva giovanissimo.

Flavio Insinna da giovane è praticamente irriconoscibile

Si tratta del suo primo spettacolo, dove Insinna debuttò al teatro Parioli di Roma con la regia di Gigi Proietti. Con lui si riconosce anche un giovanissimo Gabriele Cirilli, che oggi ricordiamo come volto noto di “Tale e Quale Show”.

“Foto del week end. La gioventù – si legge nella didascalia della foto pubblicata su Instagram dal conduttore – il mio primo spettacolo dove mi hanno versato i miei primi contributi. 1988 al Teatro Parioli di Roma, con la regia di Gigi Proietti e Valter Lupo: “Il desiderio preso per la coda” di Pablo Picasso”. Furono quelli gli esordi di Insinna, che sbarcò a Roma per tentare la carriera di attore, ma col tempo si è avvicinato alla televisione diventando un volto noto e apprezzato dei palinsesti televisivi della Rai.