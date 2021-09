Grande Fratello Vip choc: scandalo senza precedenti travolge il reality

Grande Fratello Vip choc: uno scandalo senza precedenti si abbatte sul reality: false identità e un arresto. Ecco cos’è successo.

Non esiste Grande Fratello Vip senza uno scandalo. La sesta edizione del reality show è cominciata da sole due settimane, ma sono già numerosi i colpi di scena che, ogni giorno, vengono commentati su Twitter dai fan. Dopo aver fatto parlare i fan per la nascita della prima coppia, quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, il Grande Fratello Vip viene travolto da uno scandalo riportato in esclusiva dal settimanale Oggi.

Il settimanale Oggi pubblica un clamoroso scoop che, sicuramente, sarà affrontato da Alfonso Signorini nel corso della prossima puntata. Le protagoniste dello scandalo sono le principesse Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassiè, ma cos’è successo? Andiamo a scoprire tutto.

Scandalo al Grande Fratello Vip 2021: coinvolte le Principesse Selassiè

Il magazine Oggi firma un clamoroso scoop sulla famiglia di Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè, le principesse del Grande Fratello Vip 2021. Secondo quanto fa sapere in esclusiva Oggi, il padre delle Principesse, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, attualmente, si troverebbe in prigione in Svizzera. L’uomo sarebbe stato arrestato lo scorso giugno in Lussemburgo e successivamente estradato in Svizzera. Sul padre delle Principesse Selassiè graverebbe un’accusa di truffa da 10 milioni di franchi. LEGGI ANCHE—>Bomba su Lulù Selassiè: salta fuori tutto al Gf Vip dopo il bacio con Manuel