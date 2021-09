Chi è la principessa Lucrezia Lulù Selassiè, concorrente del Grande Fratello Vip 2021: età, altezza, vita privata e un dolore incancellabile.

Lucrezia Lulù Selassiè è una delle tre principesse etiopi entrate nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Lucrezia ama farsi chiamare Lulù e nella casa del Grande Fratello Vip è già diventata una protagonista per il suo carattere allegro e vivace. Dietro la sua energia, tuttavia, Lulù nasconde un terribile dolore che sta provando a superare grazie al sostegno della propria famiglia, in primis delle sorelle Jessica e Clarissa, ma chi è davvero Lulù? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto.

Nome e Cognome: Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Data di nascita: 9 giugno 1998

Segno zodiacale: gemelli

Titolo: Principessa

Fidanzato: single

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @hihprincesslulu

Chi è Lucrezia Lulù Selassiè: carriera e vita privata

Lucrezia Hailé Selassié, detta Lulù, vive a Roma, ma insieme alle sorelle Clarissa e Jessica, è cresciuta tra Londra e la capitale italiana. E’ la nipote dell’ultimo imperatore del Corno d’Africa. Appassionata di moda, ama la musica e sogna una carriera musicale. Lulù inoltre si è laureata alla John Cabot University di Roma.

Con la famiglia vive in Piazza di Spagna. Ha una vita agiata e con la famiglia è accudita da un maggiordmo. Inoltre le sorelle Selassiè hanno anche uno staff che si occupa della loro immagine.

A differenza della sorella Jessica che, nel 2017, ha partecipato a Riccanza, Lulù, prima del Grande Fratello Vip 2021, non era mai apparsa in televisione.

Il bullismo subito a scuola

Lulù ha dovuto fare i conti con il bullismo. La giovane, durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, 2021, ha raccontato tutto il male, la sofferenza e la solitudine affrontata durante gli anni della scuola.

“Io fino alla seconda elementare mi sentivo come tutti gli altri, ma in seconda elementare è venuto un bambino e mi ha chiamato neg*a. Non avevo mai sentito quella parola, neanche sapevo cosa volesse dire. Alle medie vedevo tutte le mie amiche fidanzate ed io invece no. A Roma c’era una mentalità brutta, dicevano ‘quella è neg*a, che brutta, che schifo’..”.

Il Grande Fratello Vip 2021 e Manuel Bortuzzo

Il 13 settembre 2021, Lulù, insieme alle sorelle Clarissa e Jessica, è ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Nella casa lega subito con Manuel Bortuzzo con il quale il feeling cresce giorno dopo giorno.

Dopo vari abbracci e tenerezze, durante la notte tra il 23 e il 24 settembre, Manuel e Lulù si scambiano il primo bacio della sesta edizione del Grande Fratello Vip 2021.