James e Giacomo sono il figlio e il nipote di Giucas Casella: il concorrente del Grande Fratello Vip dichiara tutto il suo amore per loro.

James Casella è l’unico figlio di Giucas Casella, nato dalla relazione con la modella Carol Torr. Giucas, dopo il riconoscimento, ha cresciuto il figlio James insieme alla compagna Valeria Perilli. “Non ho amato Carol e non volevo un figlio da lei. Quando mi ha comunicato di essere incinta non mi sono più fatto vivo. A un mese dal parto, però, mi ha nuovamente contattato dicendomi che non poteva più mantenerlo”, ha raccontato Giucas a Vieni da me.

James è nato nel 1987 e ha scelto una strada totalmente diversa da quella del padre. Dopo essersi laureato in medicina, si è specializzato in chirurgia generale e lavora a Roma. Anche la moglie di James, Livia, è un medico chirurgo. James e Livia hanno fatto a Giucas Casella il regalo più grande con la nascita del nipotino Giacomo.

James e Giacomo, figlio e nipote Giucas Casella: “Sono la mia forza”

James e Giucas Casella sono legati da un amore indissolubile. Follemente innamorato del figlio, Giucas si emoziona sempre quando parla di lui. In un’intervista a Vieni da me, raccontando il legame con James, Giucas ha anche parlato della mamma di James. “Ha visto James poche volte, ma non ha mai chiesto di vederlo di più, e proprio per questa ragione le sue dichiarazioni mi fanno stare male. Mi ha accusato di aver ostacolato il loro rapporto, ma non è vero perché poteva vederlo quando voleva”.

James sta seguendo l’avventura del padre al Grande Fratello Vip 2021. Il figlio di Giucas gli ha anche inviato un videomessaggio parlando anche del rapporto tra il padre e il piccolo Giacomo.

“È un nonno fantastico, non mi ha mai viziato come fa ora con mio figlio, sono un po’ geloso” – ha detto nel videomessaggio. Poi ha aggiunto: “Mio padre è una persona coraggiosa, con personalità e senza peli sulla lingua e lo ha dimostrato ancora una volta, raccontando qualcosa che magari tanti altri vivono e tengono per sé. E’ stato comprensivo, ma severissimo. Quando facevo pratica in ospedale mi diceva in continuazione di non rallentare il ritmo degli esami. Era molto attento e presente”, ha concluso.