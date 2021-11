Fidanzato Soleil Sorge: il gesto sconvolge il Grande Fratello Vip

Fidanzato Soleil Sorge, chi è? L’identità resta misteriosa, ma il suo gesto sconvolge tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2021.

Soleil Sorge è indubbiamente una protagonista del Grande Fratello Vip 2021. Prima gli scontri con Gianmaria Antinolfi con cui ha avuto una storia finita diversi mesi fa, poi l’amicizia con Alex Belli e i conseguenti confronti con la moglie dell’attore, Delia Duran, hanno permesso all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di essere al centro delle dinamiche.

Nelle ultime settimane, il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli sta facendo discutere. Nonostante i protagonisti abbiano più volte sottolineato di essere solo amici, c’è chi continua a vedere tra loro un sentimento più profondo. Eppure, se Alex Belli è innamorato della moglie Delia Duran, Soleil Sorge ha un fidanzato.

Fidanzato Soleil Sorge: il gesto che rende felice la concorrente del Grande Fratello Vip 2021

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Soleil Sorge ha parlato del dramma vissuto in passato, ma è molto discreta sulla sua attuale vita sentimentale. Soleil, tuttavia, è fidanzata e il gesto che lo conferma è arrivato nella casa di Cinecittà. Soleil, infatti, ha ricevuto tre aerei dal fidanzato con tre messaggi che hanno emozionato la gieffina che non ha nascosto la felicità per un gesto inaspettato.

“Sole Amore: le valchirie illuminano 1/3” , recitava il primo messaggio e poi “Amore che tutto divora distrugge e perdona” e ancora “Connessi sempre, oltre ogni cosa”. “Non ho più fame, non ho più sonno, tremo tutta…” ha dichiarato la Sorge al settimo cielo per il gesto del fidanzato. A Jessica ha poi confidato che il fidanzato ha la sua età e ha un animo davvero poetico. Inoltre ha svelato che ha origini siciliane non aggiungendo altro per rispettare il suo desiderio di non essere coinvolto nel mondo dello spettacolo di cui non fa parte.

Il cuore di Soleil, dunque, non è libero ma occupato da un ragazzo misterioso che le fa brillare gli occhi. Nel corso delle prossime settimane, Soleil svelerà nuovi dettagli sull’uomo che le ha rubato il cuore? Quella con Alex Belli, dunque, resterà solo un’amicizia come ha più volte ribadito Soleil.