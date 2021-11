Clamorosa indiscrezione! Grande Fratello Vip: salta tutto?

Il Grande Fratello Vip sta andando avanti e le dinamiche stanno diventando sempre più accese: Alex Belli ha fatto vedere finalmente chi è, Lulù sta affrontando delle problematiche nel relazionarsi con Manuel Bortuzzo, etc.

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata, un personaggio noto ha dato alcune pillole di gossip sul cast del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini.

Ecco cosa ha detto

Gabriele Parpiglia, clamorosa indiscrezione sul Grande Fratello Vip: salta tutto?

Gabriele Parpiglia è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo. E’ inoltre un collaboratore stretto di Alfonso Signorini ed è noto per svelare gossip e anteprime ai suoi followers.

Nel corso della puntata di Casa Chi, il giornalista ha rilasciato alcune clamorose indiscrezioni sul Grande Fratello Vip.

Oltre ad aver svelato che Soleil Sorge era nel mirino di Alfonso da tempo, arriva un’altra notizia.

Il giornalista ha riferito che per questa edizione del reality show, il conduttore Signorini puntava ad avere nel suo cast una amata conduttrice.

“Un big sarebbe dovuta entrare nella Casa del Grande Fratello. E’ stata cercata e non è mai stato rivelato il suo nome” dice il giornalista e continua: “La trattativa è stata portata avanti per un po’, ma alla fine era infattibile perché ci sono dei motivi alla base dietro“.

Ecco che Gabriele svela il nome della conduttrice famosa: “E quello che porta il nome di Elena Santarelli“.

Parpiglia spiega a Casa Chi che tutto è saltato e la Santarelli ha dovuto rinunciare al reality show.

Si scopre pure che Alfonso punta ad avere la conduttrice nel suo programma da svariato tempo.

“Elena Santarelli era un desiderio per il cast del Grande Fratello, però sappiamo entrambi che Elena ha una situazione in casa da gestire e le gestisce alla grande” dice Gabriele rivelando che la conduttrice non potrà partecipare al cast a causa della malattia di suo figlio.

“Tra l’altro le facciamo un in bocca al lupo e sarà ospite prossimamente perché esce il suo nuovo libro, il secondo” racconta contento Parpiglia e conclude: “Diciamo che Elena era una tra le Big che dovevano partecipare al Grande Fratello“.

Si aggiunge poi alle clamorose indiscrezioni la conduttrice di Casa Chi, Rosalinda Cannavò, nonché ex gieffina.

All’attrice avrebbe fatto molto piacere vedere Elena nella Casa: “Nel programma avrebbe potuto fare da portavoce di un dramma che vivono tante persone e dare forza a tante mamme che vivono una situazione difficile e analoga alla sua. Lei lo fa attraverso altri mezzi e la ringraziamo sempre“.

Se Elena Santarelli avesse partecipato al Grande Fratello Vip avrebbe sicuramente mandato un ottimo messaggio ai telespettatori, ma per ora ha deciso di non voler concorrere.

La clamorosa indiscrezione sul Grande Fratello Vip è stata lanciata, ma niente potrà cambiare per un po’ di tempo la volontà Alfonso Signorini. Per ora, la conduttrice rimane solo un sogno