Grande Fratello Vip, dure critiche per Manuel Bortuzzo: l’amico replica

Dure critiche al Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo preso di mira, ma l’amico replica

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata una bomba: Alfonso Signorini ha mandato continue frecciatine ad Aldo Montano, Soleil ha avuto un duro scontro con Delia, moglie di Alex Belli e un momento della puntata ha fatto discutere tanti telespettatori.

La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù divide i fan del programma. C’è chi crede che il gieffino non doveva prendere in giro la Princess e chi crede che Lulù sia troppo possessiva.

Una campionessa ha voluto dire la sua sul suo profilo Instagram, ma un amico di Manuel non è stato di certo zitto a guardare.

Ecco cosa è successo

Monica Contrafatto contro Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip: l’amico lo difende

Monica Contrafatto, atleta paraolimpica, ha criticato il comportamento di Manuel Bortuzzo durante la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera.

E’ rimasta offesa per ben due motivi: il primo è il comportamento del gieffino con Lulù Selassié e il suo nuovo avvicinamento, mentre il secondo motivo è un discorso elogiato da Alfonso Signorini di Manuel che parlava a Nicola Pisu degli “ultimi“.

Molti telespettatori hanno criticato la scelta di Manuel di riavvicinarsi a Lulù, perché il ragazzo aveva già ben chiari i comportamenti che non gli andavano bene della ragazza e che si sarebbero sicuramente ripresentati.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, la scenata di gelosia che nessuno si aspettava

Alfonso Signorini ha rimproverato la dolce Lulù per aver inseguito Bortuzzo per tutta la Casa.

Quest’ultimo ha chiesto mille volte di essere lasciato in pace, ma la Princess sentiva il bisogno di parlargli.

Chi ha seguito il momento in diretta ha ammesso che Lulù non avesse niente di importante da dire a Manuel e che volesse solo “imprigionarlo“.

Detto ciò, Alfonso ha cercato di far capire alla gieffina di dare spazio al ragazzo anche perché ne ha bisogno per una corretta ripresa fisica. Lo stress annienta le forze di Manuel e gli fa venire addirittura la febbre.

Dopo questo momento, la Contrafatto difende Lulù sul suo profilo Instagram: “Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza, e che, per quanto lei possa essere ‘pesante’, non può trattarla a suo uso piacimento e uso. Il recupero psico-fisico non c’entra con tutto ciò!” scrive l’atleta e aggiunge: “Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato. Trattatelo da normo perché la prima diversità sta in chi ci ‘difende’ tutto”.

Le opinioniste, in realtà, hanno già ripreso Manuel per il suo comportamento con Lulù.

Il tema di ieri sera non era la storia d’amore, ma piuttosto la richiesta del gieffino mai ascoltata dalla Princess.

Quando qualcuno chiede di essere lasciato in pace e di parlarne poi, con calma e tranquillità, non puoi finire per non lasciargli la sua libertà e inseguirlo per ore.

Signorini ha poi sottolineato che se fosse stato un uomo a perseguitare una donna anche lui sarebbe stato asfaltato pubblicamente.

Si sarebbe parlato di stalking, ma non per Lulù.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, il pranzo della discordia: la frase che fa infuriare Soleil

Ma la Contrafatto non ha finito di parlare: ha voluto dire la sua sul discorso di Manuel a Nicola: “Io faccio parte dei primi e tutti i paralimpici che conosco anche loro ne fanno parte insieme a me. Io conosco un solo Ultimo ed è un cantante. #stopvittimismo a favore di telecamere”.

Ahia, Manuel sta perdendo sempre più consensi. Un suo amico non ci sta e risponde alla atleta paraolimpica

Amico di Manuel Bortuzzo risponde alle critiche dell’atleta paraolimpica

Un amico di Manuel Bortuzzo legge le parole della Contrafatto e ribatte senza peli sulla lingua.

“La globalizzazione ha portato un grande vantaggio e un grande svantaggio… Il primo è che tutti possono scrivere… Il secondo è che scrivono tutti” dice Davide sulle sue storie Instagram.

Leggi anche –> Manuel Bortuzzo esasperato. Signorini rimprovera Lulù: il crollo in diretta

Crede che le parole di Monica siano state troppo cattive e insensate.

“A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprire bocca e togliere ogni dubbio” scrive l’amico riprendendo le parole di Oscar Wilde.

Inoltre, Davide, pubblica una storia parlando proprio delle parole di Monica e trova ineccepibile il suo comportamento:

Insomma, Manuel e Lulù smuovono sempre il pubblico. La loro storia d’amore è ovviamente conclusa, ma i fans sono divisi.

Il comportamento della Princess al Grande Fratello Vip non è stato corretto, ma definirla stalker è fin troppo esagerato!