Carmen Russo, ricordate com’era all’inizio della carriera? Incredibile

Carmen Russo è tra le grandi protagoniste del Grande Fratello Vip. Ballerina, attrice, insegnante di danza, moglie di Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo è da sempre sulla cresta dell’onda. Praticamente sempre presente in tv, si è rilanciata molto grazie ai vari talent a cui ha partecipato. Attrice che ha iniziato molto giovane, mettendosi in mostra soprattutto per le sue forme. Negli anni ’80 si è fatta apprezzare anche per altre doti. La bravura come ballerina (dirige una scuola) ma anche la simpatia e le spiccate caratteristiche umane. Anche per questo ha conquistato rapidamente la simpatia del pubblico, che la accoglie sempre con affetto.

Anche grazie al grande valore che lei dà alla famiglia, con il forte amore con il marito Enzo Paolo Turchi che sempre sottolinea. Oggi Carmen Russo ha 61 anni: non è più giovane, ma è innegabile che il suo fascino è rimasto praticamente intatto. Ha sempre fatto sport, e si vede. Pur non essendo più una ragazzina ha un fisico aitante e le sue forme che tanto spopolavano negli anni ’80 sono ancora lì a renderla attraente seppur mai volgare.

Carmen Russo ha avuto una figlia a ben 53 anni, una storia che ha fatto scalpore, ma che l’ha resa ancora più vicina al pubblico con i suoi sogni e le sue debolezze. Va detto che la bella Carmen qualche “ritocchino” lo ha fatto, ma per fortuna nulla che le ha cambiato i connotati. E probabilmente lo stesso chirurgo è intervenuto per rendere il suo celebre decolleté praticamente uguale a quello di un tempo.

E infatti lei da giovane era molto prorompente: capelli rossi vaporosi, nemmeno un filo di grasso e delle forme assolutamente generose. Carmen Russo, infatti, era famosa per il colore della chioma e per la sua scollatura. Forme che la soubrette metteva generosamente in mostra in molti film tipici dell’epoca: le famose commedie anni ’70-80′ che univano un ingenuo erotismo alla comicità di attori come Alvaro Vitali e Lino Banfi.