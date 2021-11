Anna Lou Castoldi, figlia Morgan e Asia Argento: ecco chi è e cosa fa

Anna Lou Castoldi è nata in una famiglia di artisti, dal nonno Dario Argento, regista, alla mamma attrice Asia Argento, al padre Morgan

Morgan si è rilanciato alla grande verso il grande pubblico con la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”. L’esperimento di trasformarlo in ballerino è sicuramente riuscito, e ancora una volta l’esuberante artista ha catturato le attenzioni del pubblico con il suo carisma. Un modo per uscire da quel tunnel di ombra in cui si era ficcato, soprattutto dopo aver messo in piazza i problemi con le sue ex (con tanto si sfratto) e la relativa ondata di polemica.

Inoltre nessuno dimentica la sua incredibile sceneggiata a Sanremo e il litigio con Bugo, che gli costò la squalifica. Insomma, il cantautore si era reso un po’ antipatico, ma si è già riabilitato in pieno. La sua ex moglie, invece, è Asia Argento. Si vede ogni tanto in tv con qualche ospitata, ma è un po’ defilata dal mondo della televisione. Sicuramente molti sanno che lei e Morgan hanno avuto una figlia, che si chiama Anna Lou Castoldi (il cognome del padre).

Anna Lou, chi è e cosa fa la figlia di Morgan e Asia Argento

La ragazza vive da sempre con la madre, e a dirla tutta ha un rapporto difficile con il papà. Ovviamente, è anche nipote d’arte, visto che il nonno è il grande regista Dario Argento, mentre la nonna è la famosa attrice Daria Nicolodi. Insomma, una famiglia di artisti e di talenti. Ovvio che la ragazza è stata influenzata parecchio da questo ambito familiare, e anche dal punto di vista estetico non le manca il fascino. Si mostra come una ragazza un po’ misteriosa ed eccentrica, un po’ come i suoi genitori.

Oggi ha 20 anni, ed è nata in Svizzera a Lugano, nel 2001. Ha avuto già un’esperienza da attrice, visto ch ha partecipato alla serie televisiva “Baby” su Netflix. Il suo debutto nel cinema lo aveva fatto a 13 anni, nella pellicola girata dalla madre, “Incompresa”. Spesso il nome di Anna Lou è stato accostato a reality come il Grande Fratello, ma si è trattato soltanto di voci mai confermate.