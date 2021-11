Uomini e Donne, delusione agghiacciante per Gemma? La verità dai social

Uomini e Donne continua a sconvolgere i telespettatori con delle novità che nessuno si sarebbe mai aspettato. Tra le news però, ne è saltata fuori una le cui amare conseguenze sono subite dall’inguaribile romantica che tutti conosciamo: Gemma Galgani! Ecco i retroscena della vicenda.

Se pensi che Uomini e Donne non possa ancora stupirti, niente di più falso! Il dating show più seguito di Canale 5, ha in serbo delle avvincenti novità che lasciano senza parole il fedelissimo pubblico a casa che non si perde un solo appuntamento. Di recente, gli scontri che hanno animato il discusso salotto, non sono stati pochi, anzi c’è dell’altro. Dai social arrivano delle tragiche verità per la dama torinese che non si sarebbe mai aspettata un colpo basso del genere.

Uomini e Donne è l’appuntamento quotidiano con i sentimenti a cui i fan non possono fare a meno, perché interessarti alle storie dei beniamini, e alle nuove relazioni che fanno evolvere le dinamiche della trasmissione. Ma è proprio qui che accade l’impensabile.

E’ dalle vicende passate che saltano fuori delle novità che hanno dei retroscena inediti a cui nessuno avrebbe mai pensato.

Tra gli eventi, di recente un amato concorrente fa una confessione in preda alle lacrime, situazione che ha sconvolto il pubblico per la sua entità.

Se questa è stata una testimonianza toccante, quella che ha come protagonista Gemma, ha dei risvolti agghiaccianti, si sono fatti beffe di lei?

Uomini e Donne, tutta la verità sul colpo basso a Gemma

La trasmissione in onda quotidianamente nella fascia pomeridiana di Canale 5, non smette di stupire i telespettatori. Tra le news, non si può dimenticare la batosta che ha fatto cadere in lacrime il concorrente, il quale ha detto la sua sull’evento in questione. Non finisce qui, perché è bene tenere a mente che ogni azione ha la sua conseguenza, ed in questo caso niente può passare inosservato. E’ stato il destino a farli incontrare, oppure solo un brutto colpo basso?

Si sta parlando di un triangolo inedito ed inaspettato, quello composto dall’inguaribile romantica Gemma Galgani, l’affascinante Giorgio Manetti, e l’elegante e raffinata rivale in amore della dama torinese, Isabella Ricci.

Quest’ultima ha destato l’interesse sia del pubblico, perché si è dimostrata un valido personaggio, che per l’ex di Gemma, Giorgio!

I due ex si sono lasciati dopo che la loro frequentazione non è andata affatto a buon fine. Se già la dama torinese non sopporta Isabella, con la quale è in perenne conflitto, figuriamoci quando verrà a conoscere l’amara verità.

Ecco che dai social salta fuori tutto! Il pretendente posta una foto mentre si trova a Firenze in compagnia della Ricci, la quale in trasmissione non ha mai negato il suo interesse per il corteggiatore!

Dopo questa i sogni d’amore di Gemma, sono infranti! Come la prenderà una volta saputo tutto? In attesa della sua reazione in diretta, restiamo aggiornati.