Uomini e Donne puntata 11/11/21, Andrea vuota il sacco: confessione tra le lacrime sui genitori

Uomini e Donne ha mandato in onda la difficile confessione tra le lacrime di Andrea Nicole sulla sua famiglia.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con appuntamento nuovo di zecca che inizia con Marcello Salatino. Il cavaliere è uscito con una nuova dama. Tra i due l’uscita è andata bene e ci è scappato anche un bacio a stampo.

Ida però non è molto convinta in quanto lui le avrebbe confidato di amare un tipo di donna più appariscente, mentre la signora in questo è molto semplice, ma si passa avanti perché Maria De Filippi lo avvisa che per lui ci sono ben tre nuove dame. Lui però sceglie di tenerne soltanto uno perchè nonostante la differenza di età, la sente molto vicina a lui. I due ballano, ma attenzione perché il bello della puntata arriva proprio ora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Gravissimo lutto a Uomini e Donne: muore a soli 39 anni

Andrea Nicole fa una confessione strappa lacrime a Uomini e Donne

Si continua con i protagonisti del Trono Over. Maria chiama al centro dello studio Isabella Ricci e il cavaliere Fabio, che sta provando a conquistare il suo cuore. I due sono usciti insieme e lei ammette che nonostante sulla carta ci sono alcuni elementi che non gli piacciono, prova un sincero interesse nei suoi confronti (come l’altezza e il suo essere un fumatore). In quanto si trova davvero bene in sua compagnia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cambio di programma per Uomini e Donne: Maria ci ripensa e cambia tutto

Gianni Sperti interviene, affermando che nemmeno lui ci avrebbe creduto nella loro conoscenza e rimarca come la dama abbia definito il cavaliere basso, ritenendo che lei sia superficiale e discriminante nei confronti delle persone che non sono alte. Isabella smentisce, affermando che il suo era semplicemente un commento dal punto di vista estetico ma che di certo non giudica una persona in base ai centimetri.

La discussione però degenera, in quanto la dama si ritiene attaccata in maniera ingiusta mentre lui replica affermando che ci sono alcune cose di lei che proprio non lo convincono. “Tu lanci la pietra e non mi dai l’occasione di poter replicare” ha commentato la dama, rimanendo delusa di come sia proseguito il rapporto tra loro due che inizialmente era ottimo. Tina interviene a favore della dama, affermando quanto il suo collega la stia accusando ingiustamente, mentre lui replica affermando che è lei ad essere prevenuta nei suoi confronti.

Maria cambia argomento e si passa al Trono Classico con Andrea Nicole. La tronista è uscita con Alessandro e gli ha fatto una sorpresa presentandosi in albergo da lui. I due chiariscono qualche incomprensione e si baciano. Andrea è uscita anche con Ciprian, con quest’ultimo si apre molto e gli racconta di aver avuto sensi di colpa per essere stata, secondo lei, la più grande fonte di delusione dei suoi genitori e le spiace sapere che scopriranno quello che ha provato in questo modo anche se ora tutto è risolto. Anche in quest’occasione, i due si baciano.