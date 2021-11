GF Vip daytime 11/11/21, colpo di scena: la gieffina si pente e torna da lui

Al GF Vip c’è stato il colpo di scena del tutto inaspettato. La gieffina si è pentita ed è tornata da lui che l’ha accolta a braccia aperte.

Il daytime del GF Vip di oggi ha servito al pubblico del piccolo schermo un inaspettato colpo di scena. Nonostante dopo la diretta di lunedì scorso con Alfonso Signorini, abbia chiesto ai suoi fedeli sostenitori di votarlo, Soleil e Gianmaria hanno fatto pace.

Dopo che lei si è allontanata da Alex Belli a causa delle dichiarazioni della moglie di lui, i due si sono parlati per ora ed hanno risolto qualsiasi incomprensione ed ora sono diventati di nuovo amici, stupendo tutti i loro compagni di viaggio che non hanno potuto fare a meno di rimanere piuttosto stupiti da quanto accaduto. L’ex stella di Centovetrine questo riavvicinamento non è piaciuto ed insinua che ci sia una strategia da parte di Gianmaria, in quanto secondo lui avrebbe paura di uscire al televoto e per questo motivo si sarebbe avvicinato a Soleil.

Dello stesso parere è anche Sophie Codegoni, convinta che Antinolfi stia prendendo in giro Soleil Sorge, sfruttandola soltanto per ottenere il favore del pubblico.

Soleil Sorge fa pace con Gianmaria Antinolfi al GF Vip

Soleil Sorge però non sembrerebbe essere dello stesso parere e proprio a Gianmaria Antinolfi, ha confidato di essere delusa da Alex Belli al Grande Fratello Vip. In quanto per parare il colpo di sua moglie, non ha fatto altro che criticarla, elencando tutti i motivi per cui non avrebbe mai potuto innamorarsi di lei in questa circostanza.

Alex però continua a non vedere di buon occhio questo loro avvicinamento, sospettando una certa incoerenza da parte dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma spazio anche agli altri concorrenti perchè si parla anche del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè.

La principessa ha confidato al nuotare di trovarlo piuttosto freddo e per questo motivo gli ha chiesto un chiarimento per capire che costa stesse pensando. Lui non ha affatto reagito bene e ha ribadito che vuole i suoi spazi come le ha sempre detto dall’inizio di quest’esperienza nella casa più spiata d’Italia. “Se ti dico una volta una cosa, è quella. Non venire a ripetermi ogni volta le stesse cose“ ha tuonato lui, ricordandole che lei non è tutto il suo mondo e che ha bisogno di una maggiore leggerezza senza che lei non faccia altro che girargli intorno.

“Mi manca mia madre ed ho dei pensieri con la vita di merd* che ho avuto” ha poi ripreso il discorso. “Tu che cosa c’entri? Non ce l’ho con te. Scusami se ho avuto una vita di merd*“ ha poi concluso, gelando la principessa.