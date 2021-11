By

Il Grande Fratello Vip, esattamente come lo scorso anno, subirà un lungo prolungamento, che vedrà la trasmissione concludersi a febbraio 2022

Anche quest’anno il Grande Fratello Vip ha avuto un notevole successo: sostanzialmente, gli ascolti sono in linea con quelli della passata stagione. Un risultato positivo, quello che Mediaset si aspettava. Ecco perché è arrivata la decisione di prolungare il reality fino al 2022 inoltrato, di fatto andando a coprire lo spazio che sarebbe stato occupato da un altro reality. Considerando che l’Isola dei Famosi lo scorso anno ha fatto bene ma non benissimo, tanto vale proseguire col GF Vip e assicurarsi una fetta di ascolti importante almeno fino a febbraio oppure marzo.

Ma come si evolverà lo show di Canale 5? Sembra scontato un certo ricambio di concorrenti, visto che è difficile che accetteranno tutti di restare così a lungo. Per questo motivo l’esperto Gabriele Parpiglia, a “Casa Chi” ha spiegato cosa potrebbe succedere. Intanto la nuova chiusura del programma è prevista a febbraio, probabilmente a fine mese.

Grande Fratello Vip, si prosegue fino a febbraio con alcuni ingressi da non credere

Ovviamente ci saranno molti nuovi ingressi per rinforzare l’organico e dare agli spettatori nuovi motivi di interesse. Si vocifera della sorella di Stefano De Martino, Adelaide. Avrebbe già superato i provini e sarebbe in attesa di una chiamata. Secondo il giornalista il suo arrivo è praticamente certo. Si parla anche di una soubrette molto famosa, ma la sua identità non è stata ancora svelata. Un altro “colpo grosso” del buon Signorini riguarda il coinvolgimento di un personaggio decisamente famoso: si tratta di Vladimir Luxuria, molto amata dal pubblico.

Il suo sarebbe un ritorno e sicuramente un pezzo forte di questa edizione. Per quanto riguarda Vladimir, lei avrebbe dato l’assenso ma non sarebbe più stata chiamata, forse per motivi di budget. Vedremo se la produzione, una volta accertato il prolungamento, se la sentirà di investire ancora. Di certo, la simpatica Vladimir accenderebbe nuovamente gli interessi del pubblico.