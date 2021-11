E’ stato il dj più amato del Grande Fratello: ecco com’è e cosa fa oggi

Il Grande Fratello è tornato con le vecchie glorie, si tratta del dj più amato! Dopo anni dalla partecipazione al programma, sono al centro dell’attenzione delle novità sensazionali che hanno sconvolto tutti: ecco com’è diventato!

Se pensi che i concorrenti del Grande Fratello cadano nel dimenticatoio, ti stai sbagliando di grosso! Il reality più controverso e seguito di Canale 5 è l’ideale trampolino di lancio per chi vuole sfondare nel mondo dello spettacolo. Sono diversi i nomi di vecchie glorie che oggi sono degli artisti affermati! Tra attori, conduttori e personaggi del mondo della musica, non ci si può dimenticare di lui!

Il Grande Fratello è senza dubbio il reality per eccellenza più utile per avere più notorietà e fama, perché è una vetrina ideale per chiunque voglia emergere nel mondo dello spettacolo. Di recente, ormai da qualche anno, il format più in voga è quello nella versione vip, very important people, che ha surclassato quello Nip, not important people.

Nonostante ciò, i concorrenti delle edizioni passate sono rimasti nella storia, perché i primi anni del programma si ricordano con una certa nostalgia. Al momento, tra i ricordi tornano anche quelli per un gieffino dalla storia toccante che ha raccontato il dramma, situazione che è stata sentita con forte commozione all’interno della casa dagli altri concorrenti.

Tra ricordi e drammi, resterete senza parole nel vedere come il dj più amato ha fatto strada, e cos’è diventato oggi dopo anni di carriera.

Grande Fratello, torna il dj più amato di tutti!

Se pensi che i gieffini della casa più spiata d’Italia cadano nel dimenticatoio, ti sbagli di grosso! Dopo l’ultima bomba sganciata dal conduttore, Alfonso Signorini ha parlato dei nuovi concorrenti in arrivo, le novità non cessano di arrivare. Questo concorrente di successo, lo ricorderete per il ritmo dei vinili!

Si tratta di Tommaso Vianello, in arte Tommy Vee! Ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, ed ai tempi nel 2004 questo programma era ancora presentato dalla conduttrice nota per il suo modo di chiamare i gieffini urlando “ragazzi”, cioè Barbara D’Urso.

Tommy ha riscosso un notevole successo, perché è stato un concorrente molto seguito per la sua storia e la voglia di fare musica. All’interno della casa ha una relazione con la nota Carolina Marconi, con la quale poi una volta usciti continuano a stare insieme per circa due anni, per poi lasciarsi. Vuole fare il dj, infatti riesce a suonare in diverse serate, specialmente grazie al successo ottenuto dal reality.

La sua passione per la musica continua, nel 2006 conduce con Federica Fontana un programma su Sky, e poi dopo 17 anni diventa direttore della Radio Stereocittà, con sede a Padova e ricevibile in FM sia dal Veneto che in Trentino.

Non è scomparso del tutto dai riflettori, ma adesso continua la strada nel mondo della musica con la sua radio!