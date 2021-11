I ricordi d’amore di Manuel Bortuzzo: rivelazioni al Grande Fratello Vip

Grande Fratello, l’ex fidanzata di Manuel citata durante la partita a biliardo, Manuel racconta a Gianmaria ed Aldo di come è finita

Manuel Bortuzzo è indubbiamente uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Un ragazzo che ha vissuto un’esperienza difficile e che si mette in gioco insieme agli altri concorrenti nel reality di Canale 5. Il nuotatore sta sviluppando rapporti e amicizie all’interno della casa, confidandosi – in particolare – con Gianmaria e Aldo. In una delle ultime conversazioni, nate durante una partita a biliardo, Manuel ha parlato della sua storia d’amore con l’ex fidanzata, che è finita orma un po’ di tempo fa.

Tuttavia ha spiegato come i due sono rimasti in ottimi rapporti. “Quando stavamo insieme eravamo molto complici – ha detto agli amici – ma io sono un tipo un po’ particolare”, e quindi ha raccontato di come abbiano deciso di interrompere la loro relazione trasformandola in amicizia.

Leggi anche – Grande Fratello Vip 2021, squalifica inevitabile? Sophie spiffera, la regia censura

Grande Fratello, Manuel Bortuzzo spiega tutto sulla sua ex fidanzata

“Abbiamo deciso di comune accordo di fare così, per non rovinare il nostro rapporto – ha raccontato Bortuzzo – ed è stata la scelta migliore, perché adesso c’è una bellissima amicizia”. Il concorrente ha spiegato che sulla loro storia aleggiava “il fantasma” dell’ex fidanzato di lei, che ha rappresentato una delle cause del loro addio.

Leggi anche – Cala il gelo al GF Vip: Manuel Bortuzzo reagisce allo scivolone di Alex Belli

“Ci siamo anche visti prima che io entrassi qui – ha proseguito – era una festa di compleanno. Non c’è stato nessun ritorno di fiamma ma ci siamo comportato da normali amici”. Lo stesso nuotatore ha spiegato che per lui è normale se una storia d’amore che finisce si tramuta poi in una bella amicizia. Tuttavia, lo contraddice Aldo, che spiega come lui non sia mai rimasto in buoni rapporti con le sue ex.