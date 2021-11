Cala il gelo al GF Vip: Manuel Bortuzzo reagisce allo scivolone di Alex Belli

By

Al GF Vip è calato il gelo. Signorini ha mostrato a Manuel Bortuzzo lo scivolone di Alex Belli nei suoi confronti e la reazione non è tardata ad arrivare.

Al GF Vip, Alfonso Signorini non ha potuto non affrontare, durante il corso di questa puntata, lo scivolone fatto negli scorsi giorni da Alex Belli su Manuel Bortuzzo.

L’ex stella di Centovetrine, mentre parlava a tu per tu con Davide Silvestri e Soleil Sorge, ha pensato di ideare un musical su tutti i concorrenti ed ad un certo punto, mentre spiegava il suo progetto, ha esclamato che tutti sarebbero caduti. Tranne Manuel che, trovandosi sulla sedia a rotelle, non poteva cadere.

La frase non è piaciuta agli utenti della rete che hanno prontamente attaccato Alex Belli, chiedendo alla produzione la squalifica immediata. Per questo motivo, Alfonso Signorini ha interpellato il diretto interessato e quest’ultimo, dopo aver visto il filmato, si è sbilanciato su quel momento per la prima volta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Crollo al Grande Fratello Vip 2021: Manila Nazzaro inconsolabile

Manuel Bortuzzo al GF Vip: la sua reazione allo scivolone di Alex Belli

Manuel Bortuzzo, che poco prima della diretta era stato avvisato dalla produzione di quanto accaduto, contrariamente a suo padre, che ha stroncato le parole dell’attore, ha rivelato di non sentirsi offeso da quelle parole in quanto sapeva benissimo che non c’era malizia e faceva parte di un contesto giocoso.

Il nuotatore ha detto che il primo che ironizza sulla sua situazione però comprende anche tutti gli utenti della rete che si sono sentiti offesi da quelle parole e per questo motivo ha invitato l’attore ad esprimersi in maniera più corretta onde evitare episodi del genere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Coppia del Grande Fratello Vip allarga la famiglia: arriva un maschietto

Alex Belli si è scusato al Grande Fratello Vip, specificando che non aveva alcuna intenzione di offendere il suo compagno di viaggio, chiarendo che lui intendeva dire che Manuel non sarebbe mai caduto perché invincibile.

Alfonso Signorini si è aggregato alle parole dell’attore, stroncando il web che aveva ripostato il video tagliando il contesto a cui faceva riferimento.