Crollo al Grande Fratello Vip 2021: Manila Nazzaro inconsolabile

Grande Fratello, un momento di sconforto per Manila. L’ex Miss Italia si preoccupa del suo ruolo all’interno della Casa e ha paura di non essere capita

Nella casa del Grande Fratello Vip si intrecciano le più comuni emozioni. Gioia, dolore, euforia e malinconia. Per Manila Nazzaro, purtroppo, sono giornata difficili. L’ex Miss Italia, tra i personaggi più apprezzati di questa edizione, ha vissuto un lungo momento di conforto. Forse lo stress comincia a farsi sentire, soprattutto con le grandi polemiche che coinvolgono i personaggi, alle prese con litigi e conflitti, molto spesso continui.

La povera Manila si sente sola nella sua tristezza, tanto che i tentativi di consolarla da parte dell’amica Francesca Cipriani sono inutili. Ad acutizzare la malinconia della dolce Manila, il fatto che gli altri abitanti della casa, incuranti della sua tristezza, organizzano giochi e intrattenimenti come niente fosse.

Grande Fratello, Manila Nazzaro disperata: si sente frustrata. Ecco svelato il motivo

Lei invece piange silenziosamente, e solo quando i compagni finalmente se ne accorgono prova a dare qualche spiegazione. Purtroppo, ciò che la affligge è un senso di frustrazione, in quanto la donna non si sente in grado di dare ciò che vorrebbe. In pratica si sente “sommersa” dallo stress e dai problemi della casa, e la sua paura è di non apparire forte come vorrebbe.

Come ha spiegato alla Cipriani, sente di non riuscire a dare equilibrio e “pace”, e soprattutto teme che il pubblico da casa non la capisce o peggio, non l’apprezza. Un timore, forse, di finire anzitempo il suo percorso nella casa? Può darsi, ma Manila era davvero inconsolabile. Spaventata e preoccupata dalla tensione che si respira nella casa.