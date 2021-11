Uomini e Donne, la dama viene allo scoperto e svela: “Avevo paura”

Dopo Uomini e Donne la dama si è lasciata andare ad un’inedita confessione in merito al suo percorso al Trono Over che ha spiazzato tutti.

Uomini e Donne da sempre, oltre venti anni, appassiona il pubblico del piccolo schermo grazie alle avventure sentimentali delle dame e cavalieri, oltre che i tronisti ovviamente, del Trono Over.

Spesso, durante il corso della loro esperienza, riescono a trovare l’amore della loro vita, mentre altri non sono così fortunati. Discorso diverso però per la dama Angela Paone, che ha da poco abbandonato il programma scegliendo di provare a viversi la sua relazione con Antonio Stellaci al di fuori del programma. Così da verificare se il loro sentimento è così solido anche nella vita reale e non solo negli studi Elios di Roma dove tutto è un po’ ovattato.

A tal proposito, però, intervistata dal magazine dedicato al programma di successo di Maria De Filippi, la dama ha fatto una confessione inedita sul suo addio al parterre.

Angela Paone dopo Uomini e Donne: la confessione che non ti aspetti

Angela Paone è assolutamente convinta della scelta fatta durante il percorso al Trono Over al fianco di Antonio Stellaci, ma non ha potuto fare a meno di condividere le forti emozioni provate prima di quel momento. In quanto ha ammesso che c’è sempre un po’ di paura nel lasciare il programma e di rimanere delusi che una volta nella vita vera, il rapporto possa finire così come la notorietà che consegna la trasmissione, ma fortunatamente non è questo il caso.

“Uomini e Donne è un programma che protegge le persone e le coppie che fanno un percorso al suo interno” ha ammesso senza troppi giri di parole la dama di canale 5. “Per questo motivo avevo paura che senza questa protezione la cosa potesse scemare” ha poi aggiunto parlando per la prima volta dei dubbi provati in quei giorni prima di comunicare alla redazione la sua scelta. “Soprattutto a causa della lontananza, ma così non è stato” ha concluso, felice di aver Antonio nella sua vita.