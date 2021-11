Uomini e Donne puntata 4/11/21, clamorosa gaffe: cala il gelo in studio

A Uomini e Donne non è sfuggita la gaffe della dama al Trono Over, che ha fatto calare il gelo durante la puntata.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani e in studio gli animi non sono di certo stati pacati. Maria De Filippi ha notato che Dominique, la dama scesa per corteggiare Costabile, ha ballato con lui.

Il gesto ha infastidito e non poco Gemma Galgani, che non ha apprezzato l’educazione del suo cavaliere di aver accettato il ballo propostogli, facendo nascere una discussione con Tina Cipollari, che le ha dato della poco di buono, insinuando che stia trovando scuse per interrompere la loro conoscenza, ma attenzione perché la puntata non è di certo finita qui.

Ida fa una clamorosa gaffe a Uomini e Donne

Dopo l’ennesima lite tra Gemma e Tina, si passa e Diego ed Ida. I due si stanno conoscendo e lui le ha fatto una sorpresa, presentandosi fuori al negozio di lei. Le cose proseguono a gonfie vele e sembrano essere davvero molto presi l’uno dall’altra. Anche se lei ha commesso una clamorosa gaffe. In quanto mentre decantava le doti di lui lo ha chiamato Marcello, come il cavaliere che frequentava fino a poco tempo fa.

Si passa a Biagio e Daniela. La loro conoscenza è giunta al capolinea. Lui ha provato ad avere un contatto fisico con lei, ma la dama si è staccata e da quel momento in poi tra loro è calato il gelo ed ora hanno deciso di troncare il tutto.

Spazio anche al Trono Classico con Andrea Nicole. La tronista, dopo la scelta di Matteo, ha scelto di non portare in esterna i suoi corteggiatore e di chiedere alla redazione di riportarle la loro reazione di fronte a questa scelta.

I due hanno reazioni opposte: Alessandro dice di essere arrabbiato ma sparisce, mentre Ciprian durante il corso dei giorni confida tutto il suo dispiacere alla redazione.