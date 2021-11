Amici 21, il ballerino viene tradito: Maria scopre la verità su di lui

By

Ad Amici 21 il ballerino è stato tradito. Qualcuno ha spifferato il suo segreto a tutti e Maria De Filippi è venuta a conoscenza della verità.

Amici 21 sembra avere dinamiche molto più interessanti rispetto a quelle adottate dagli altri reality show del piccolo schermo. In quanto mai come quest’anno, i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno.

In particolar modo nelle scorse ore, quando c’è stato uno dei concorrenti che è stato tradito da un suo compagno di viaggio che in maniera anonima ha spifferato il suo segreto a tutti, facendolo leggere a Maria De Filippi in studio.

Maria De Filippi scopre il segreto del ballerino di Amici 21

Ma partiamo con calma e scopriamo insieme che cosa è successo e qual è stato il segreto che è stato spifferato ai 4 venti. La padrona di casa, Maria De Filippi, ha chiesto ai suoi concorrenti di scrivere un biglietto anonimo.

Alcuni di questi sono stati selezionati ed infilati in alcuni palloncini, che poi lei ha rotto leggendone il contenuto. Tra questi non è sfuggito uno che riporta una segnalazione su Mattia, uno degli aspiranti ballerini di quest’anno.

Secondo quanto riportato sul biglietto, scritto in anonimo, il concorrente in questione avrebbe una cotta per la ballerina Giulia Stabile, vincitrice della precedente edizione, nonché la prima ballerina donna a trionfare al talent show di Maria De Filippi.

La notizia, in men che non si dica, si è sparsa a macchia d’olio sul web e tutti sono curiosi di sapere chi è stato tra i ragazzi a rivelare il segreto di Mattia di Amici 21.

🔴 Maria ha chiesto ai ragazzi di scrivere dei biglietti in anonimo e li ha messi alcuni al interno dei palloncini, dopodiché li ha scoppiati e li ha letti: ha letto uno che era indirizzato a Mattia , dove rivelavano il suo interesse per Giulia Stabile 🔴#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) November 3, 2021

Purtroppo per lui, però, la sua beniamina è felicemente fidanzata al fianco del cantante Sangiovanni.