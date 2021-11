Era uno dei cantanti più belli di Amici: a 45 anni, ecco com’è

Amici di Maria De Filippi non delude mai, questo è certo, perché il talent più famoso di sempre è una garanzia di intrattenimento e di spettacolo allo stato puro. Tra le vecchie glorie torna in auge il cantante più amato dai fan.

Se le vecchie stelle di Amici ti sembrano delle meteore lontane nel passato, ti sbagli di grosso, perché piano piano stanno tutte tornando al centro dell’attenzione. La televisione cambia spesso i suoi volti, specialmente quando si tratta di giovani talenti, perché c’è tanta competitività e si cerca sempre il più bravo. Del resto, anche se passano gli anni, la bravura rimane sempre il tratto distintivo più importante!

I talenti di Amici sono quelli che godono di maggior notorietà, grazie alla vetrina di visibilità offerta dal programma. Maria De Filippi sa come intrattenere il pubblico, infatti ogni anno riesce a raggiungere un successo senza precedenti in termini di share, tanto da riconfermarla di volta in volta come la Padrona di casa di Mediaset.

Di recente all’interno del programma sono successi diversi eventi, ad iniziare dalle lacrime di un concorrente versate per il papà speciale, così si susseguono scene emozionanti e profonde che i fan non possono perdersi.

In passato c’era molto meno spazio per questi drammi, ma nonostante ciò i beniamini delle vecchie edizioni non si possono dimenticare, specialmente lui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Era il ballerino stellare di Amici: 20 anni dopo ecco com’è e cosa è diventato

Amici di Maria De Filippi: il cantante più bello ha 45 anni!

Non ci sono solo drammi, anche i litigi sono all’ordine del giorno. Cantanti, ballerini e soprattutto professori, sono i protagonisti di polemiche e confronti accesi che tanto piacciono ai telespettatori che non si perdono un solo appuntamento. Le critiche a volte però possono diventare pesanti, come nel caso del cantante che ha deciso di sparire dalle scene proprio a causa della cattiva pubblicità ottenuta dal programma. Insomma, tra nuovi e vecchi talenti le cose cambiano, ma il talento resto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ex ballerina Amici mamma per la prima volta: la dolce foto con la figlia

Ve lo ricordate? Si tratta di Timothy Snell! Era il cantante più amato della seconda edizione del talent, così bravo da arrivare sul podio in finale piazzandosi al terzo posto, da lì la strada del successo è stata tutta in salita e piena di traguardi.

Il mondo del piccolo schermo lo ha accolto, infatti ha partecipato a programmi come Buona Domenica, ma anche in altri come Notti sul ghiaccio dove arriva al secondo posto della sfida di ballo! Insomma, canta, balla ed è attivo in tv, com’è oggi?

Dopo aver debuttato come attore nel film La Squadra e aver inciso l’album Make it Appen in Germania, Paese in cui si è trasferito, dal 2011, oltre al gossip di un possibile flirt con Michelle Hunziker, le sue tracce sono sparite, non si sa più nulla su di lui.

Anche sui social è difficilissimo trovare delle foto recenti, in ogni caso è ricordato con tanta nostalgia e ammirazione, perché di talento ne aveva da vendere!