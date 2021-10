Amici 2021, piovono accuse: il cantante sparisce dai social

Ad Amici 2021 volano pesanti accuse nei confronti del concorrente e quest’ultimo è sparito, non lasciando nessuna traccia di lui.

Ad Amici di Maria De Filippi in queste settimane stanno avvenendo dinamiche decisamente più interessanti, per gli amanti del gossip, rispetto a quelle dei vari reality show. Nella scuola più famosa d’Italia, da quando i concorrenti vivono tutti insieme in casetta, senza mai lasciare l’edificio, ne succedono di cose.

Oltre alle incomprensioni a livello artistico e caratteriali, nascono anche nuovi amori. Lo scorso anno ci sono stati Giulia Stabile e Sangiovanni e il triangolo amoroso che ha visto protagonisti Aka7even, Martina Miliddi e Raffaele. Quest’anno le cose non sembrano essere affatto diverse, anzi. Da un lato abbiamo la ballerina Carola molto presa, anche se spesso non lo ammette, del cantante, Luigi e poi c’è stato il primo bacio tra Albe e Serena.

Ed è proprio il bacio tra questi due che ha creato enormi polemiche nel mondo esterno. Tant’è che il cantante ha scelto di sparire dai social, disattivando il suo profilo Instagram, ma questo bacio ha indignato il pubblico?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Amici 2021, nuovo doloroso addio: Maria De Filippi senza pace

Albe di Amici sparisce dai social: il triangolo amoroso non convince

Albe, nonostante la sua attrazione per Serena sia nata un po’ in sordina rispetto all’interesse manifestato da Carola nei confronti di Luigi, è subito passato ai fatti e negli scorsi giorni ha baciato Serena. I due hanno un po’ spiazzato i telespettatori, in quanto non credevano che tra loro ci potesse essere qualche forma di interesse anche perché lui era fidanzato.

Questo, come facilmente immaginabile, ha indignato gli utenti della rete in quanto ci sono numerose cose che purtroppo non quadrano e non quadrano nemmeno alla ormai ex fidanzata di lui, Giulia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip: c’è l’ex ballerino professionista di Amici

Quest’ultima, sul suo profilo social, ha ammesso di non sapere con esattezza quando sono accadute però ha raccontato alcuni episodi che hanno fatto infuriare il pubblico del talent show di canale 5. Rivelando di essere stata lasciata dal cantante ben 4 giorni prima dell’uscita delle anticipazioni e che non sa se il bacio dato da lei alla ballerina sia avvenuto molto prima quel momento o dopo la rottura. In quanto le immagini che vengono mostrate durante il daytime non sono in diretta, ma vanno in differita di qualche giorno.

Lei stessa non sa se è stata tradita o meno, ma ha rivelato che Albe di Amici l’ha lasciata affermando che voleva dedicare la sua vita interamente alla musica ma poi è arrivata la doccia fredda. Giulia, d’altro canto, non avrebbe mai immaginato un epilogo del genere e gli utenti della rete si sono schierati dalla sua parte, alcuni hanno addirittura offeso il cantante pur non conoscendo come sono realmente andate le cose. Tant’è che il suo profilo Instagram è sparito.

Albe di Amici è sparito dai social e molti sospettano a causa di quello che è accaduto all’interno della scuola più famosa d’Italia, che gli ha comportato la nascita di numerosi haters contro di lui. Il cantante, non appena si calmeranno le acque, ritornerà su Instagram? Staremo a vedere.