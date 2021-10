Maneskin, anniversario speciale durante il tour negli Stati Uniti

I Maneskin festeggiano un anniversario speciale durante il tour negli Syati Uniti dove durante in concerto ad applaudirli ci sarà anche Lui!

Successo inarrestabile per i Maneskin che, dopo aver girato l’Europa regalando concerti memorabili ai fans, sono partiti per gli Stati Uniti dove sono attesi da Jimmy Fallon che li ha invitati nel suo show e dove saranno in concerto a New York e a Los Angeles con due concerti sold out poche ore dopo la messa in vendita dei biglietti.

Nel giorno della partenza per New York, lunedì 25 ottobre, i Maneskin hanno festeggiato un annoversario importante celebrato sui social dai fan che non nascondono l’emozione di saperli alla conquista degli Stati Uniti.

Maneskin: sei anni fa l’annuncio che ha cambiato la storia di Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan

Era il 25 ottobre 2015 quando Victoria De Angelis che, insieme a Thomas Raggi ha fondato i Maneskin accogliendo anche Damiano David, su un gruppo Facebook dedicato ai musicisti, pubblicò un annuncio per trovare un batterista. “Cercasi un batterista per un gruppo indie rock/ new wave con varie cover e inediti già arrangiati”, aveva scritto la bassista.

LEGGI ANCHE—>Maneskin totalmente senza veli: non fermatevi alle apparenze, il messaggio al mondo

All’annuncio di Victoria rispose Ethan Torchio che si presentò all’appuntamento con la bassista, Damiano e Thomas con un look particolare come hanno raccontato successivamente la De Angelis e il frontman dei Maneskin.

“Ethan si è presentato con i pantaloni della tuta corti tipo pigiama, la coda bassa e i baffoni. Ammetto di aver pensato: ‘No, non può essere lui’”, ha raccontato Victoria nel libro “Maneskin – Vogliamo prenderci tutto” di Gloria Imbrogno e Pietro Strada.



LEGGI ANCHE—>Damiano David, il selfie dopo la doccia fa impazzire i fan dei Maneskin

“Portava persino i sandali con i calzini: inacettabile”, ha aggiunto Damiano. Un anniversario importante caduto nel giorno della partenza della band per gli Stati Uniti dove Victoria, Damiano, Ethan e Thomas sono pronti a conquistare il pubblico a stelle e strisce e che i fan hanno celebrato sui social.

Nel frattempo, tra i fan dei Maneskin spunta anche Tiziano Ferro che ha annunciato la sua presenza al concerto che la band terrà a Los Angeles il 1° novembre come potete vedere dalla foto qui in alto.