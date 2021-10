Grande Fratello Vip: c’è l’ex ballerino professionista di Amici

Dalla scuola di Amici al Grande Fratello Vip: nel reality più famoso del mondo arriva l’ex professionista della scuola di Maria De Filippi.

Per anni è stato un ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi. Con un grandissimo talento, ha insegnato coreografie a diversi allievi incantando il pubblico ogni volta che si esibiva. Oggi, a distanza di anni, l’ex ballerino professionista di Amici lo ritroviamo al Grande Fratello Vip.

Sono tanti i concorrenti delle varie edizioni del Grande Fratello Vip che arrivano nel reality show dopo aver partecipato ad altre trasmissioni. Stavolta, però, non parliamo di un concorrente qualsiasi di un altro programma, ma di un ballerino professionista.

Grande Fratello Vip: nell’edizione albanese c’è l’ex ballerino professionista di Amici Ilir Shaqiri

L’ex ballerino professionista di Amici, Ilir Shaqiri è un concorrente della prima edizione albanese del Grande Fratello Vip. Il reality è trasmesso dalla rete nazionale Top Channel (e su DigitAlb in ogni parte del mondo) andato in onda con la prima puntata il giorno martedì 5 ottobre.

Albanese come Kledi Kadiu, Ilir si è fatto conoscere in Italia grazie ad Amici. In albania, sua terra d’orine, è una vera star e la sua presenza nel cast del reality ha incuriosito tantissimi telespettatori.

Il GF Vip continua a far discutere non solo in Italia, ma anche all’estero. In tutte le edizioni, le dinamiche non mancano grazie ai concorrenti che, seppur già famosi, accettano di mettersi in gioco e tuffarsi in nuove esperienze come ha fatto in italia Katia Ricciarelli.

La stessa cosa è stata fatta da Ilir che, con una straordinaria carriera da ballerino, ha accettato di partecipare al reality albanese che viene trasmesso due volte a settimana come in Italia. Dopo l’avventura al GF Vip albanese, Ilir ritornerà anche sul piccolo schermo italiano?