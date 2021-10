“Sei un falso, hai orchestrato tutto”: volano stracci al Grande Fratello Vip

Ancora polemiche e discussioni nella casa del Grande Fratello Vip: Gianmaria tenta di tutto per conquistare Sophie ma l’ex tronista lo accusa

Al Grande Fratello Vip continuano le “grandi manovre” di Gianmaria Antinolfi per conquistare la bella Sophie Codegoni. L’imprenditore napoletano è di nuovo al centro dell’attenzione all’interno della casa e, dopo aver fatto di tutto per tornare insieme a Soleil Sorge, ora ha deciso di virare in direzione di Sophie.

Gianmaria, entrato nel reality con il ruolo del playboy incallito, sta mantenendo fede alle premesse ma purtroppo, finora, non è riuscito a conquistare nessuna delle sue “prede”. Anzi: dopo il no di Soleil e la rottura in diretta con la fidanzata Greta, anche Sophie sembra aver deciso di non cedere alle sue avanches.

Il motivo? Tra di loro esiste evidentemente un’attrazione fisica, ma l’ex tronista di Uomini e Donne è convinta che dietro ai comportamenti del napoletano ci sia una vera e propria strategia e durante le ultime ore ha avuto modo di dirglielo in faccia.

Grande Fratello Vip, Sophie accusa Gianmaria: “Sei falso, stai orchestrando tutto”

Così, durante la giornata di ieri, Gianmaria si è avvicinato a Sophie facendole una sorpresa: si è presentato in compagnia di Davide che ha messo in scena la sua imitazione dell’iguana, spiegando alla ragazza che quello era il suo regalo per Soleil ma che ora preferiva donarlo a lei.

Sophie, seppur divertita dalla scenetta, non ha gradito il riferimento a Soleil e ha rimproverato a Gianmaria mancanza di carattere nel gestire la sua precedente relazione: “Non mi interessa proprio parlare con te. Fammi stare nel mio e tu stai nel tuo. Non mi rovinare l’umore”.

Da queste dichiarazioni ne è seguita una lunga discussione tra i due, in cui il napoletano ha tentato in tutti i modi di spiegare meglio le sue intenzioni e la sua personalità, ma Sophie non ne ha voluto sapere: “Mi hai fatto due ore di discorsi a cui io non credo e ora le parole non mi interessano più. Ho capito chiaramente che tu non sei la persona che, neanche lontanamente, si avvicina a quello che voglio al mio fianco“.

All’ex tronista, seppur attratta fisicamente, non è piaciuta la presenza di Soleil al fianco di Gianmaria durante l’ultima diretta del 18 ottobre. E davanti ai tentativi dell’imprenditore ha chiuso la discussione dicendogli in faccia ciò che pensa di lui: “Per me sei falso, stai orchestrando tutto e a me non interessa entrare nei tuoi giochi. Sei un grande stratega, sei molto furbo ma poi fai lo scemo per non pagare il dazio”.

A quel punto Gianmaria si è infastidito e ha risposto piccato: “Non hai capito niente di me, questa è l’ultima volta che parliamo”. Sarà davvero così?