Grande Fratello vip 2021, clamoroso due di picche: “Non sei il mio tipo”

Grande Fratello vip 2021, arriva il clamoroso due di picche dopo la dichiarazione d’amore in diretta: “Non sei il mio tipo”.

Nella casa del Grande Fratello Vip sono nati tanti amori, ma tra i concorrenti dell’edizione 2021, non è nata ancora nessuna storia d’amore. Nelle scorse ore sembrava che potesse nascere una nuova coppia, ma la bellissima vippona ha fatto un passo indietro rifiutando la corte del proprio coinquilino.

A riufiutare il corteggiamento di uno dei suoi coinquilini è stata Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne ha attirato le attenzioni di Gianmaria Antinolfi il quale, dopo essere stato il protagonista di dure discussioni con l’ex fidanzata Soleil Sorge, ha deciso di chiudere la storia anche con la fidanzata Greta Mastroianni per dedicare le proprie attenzioni a Sophie la quale, tuttavia, pare non provare gli stessi sentimenti.

Grande Fratello Vip 2021: sophie Codegoni, due di picche a Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi, durante l’ultima puntata con Alfonso Signorini, si è dichiarato in diretta a Sophie Codegoni. “Io qua dentro non ho mai avuto nessun atteggiamento, nessuno sguardo nei confronti di nessuna al di fuori di te. L’unica persona che ho guardato dentro questa Casa sei stata tu perché avevo visto qualcosa in te”, ha detto Gianmaria.

“È nato tutto qui. Mi sono trovato in una totale confusione. Se sono andato così avanti con una persona vuol dire che mi piace molto. Altrimenti non mi sarei esposto così tanto. […] Se mi sono esposto nei tuoi confronti è perché ho già scelto. L’unica cosa che posso fare è riuscire a conquistare la tua fiducia. Dammi la possibilità di farlo. Io non voglio smettere di stare con te perché mi piaci”, ha aggiunto Gianmaria.

Sophie, però, ha ammesso di non provare lo stesso interesse. “La sera prima della puntata scorsa io già glielo avevo detto che c’era tanta differenza e se c’è solo una cosa fisica non va a finire in una storia d’amore. Va a finire in altro. E’ nata un’attrazione fisica fra noi perché ha uno sguardo bello ed è un bel ragazzo. Normalmente a me piacciono i ragazzi tatuati ma lui non è proprio il mio tipo però esteticamente mi piace… Diciamo che non è il mio prototipo”.