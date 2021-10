Miriana Trevisan, triste retroscena: svelato il vero motivo della titubanza su Nicola

Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip ha raccontato un triste retroscena. Rivelando per la prima volta perchè è frenata con Nicola Pisu.

Miriana Trevisan è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del GF Vip. Al party organizzato in occasione del compleanno di Manila Nazzaro, l’ex ragazza di Non è la Rai ha baciato Nicola Pisu e da quel momento i due si sono avvicinati sempre di più.

Tant’è che lui ha pronunciato parole importante nei suoi confronti, ma lei è sempre stata sulle sue e durante il corso della diretta di questa sera, Alfonso Signorini le ha chiesto maggiori spiegazioni in merito al suo atteggiamento e lei ha dichiarato che una passata storia ha ferito troppo lei e suo figlio e per questo vuole andarci piano, ma la verità non è soltanto questa.

Durante la pubblicità su canale 5, sul 55, c’è stato un fuori onda che ha cambiato ogni cosa. Miriana Trevisan ha ammesso tutta la verità al GF Vip, svelando un triste retroscena.

Miriana Trevisan senza freni: trista confessione al GF Vip

Non appena Alfonso Signorini ha mandato in onda la pubblicità, Miriana Trevisan ha raccontato la verità alle sue compagne di viaggio. Rivelando che oltre a volerci andare piano con questa conoscenza perchè non vuole in alcun modo turbare suo figlio Nicola, nato dalla storia d’amore con il cantante Pago, è preoccupata per la differenza di età. In quanto tra loro potrebbe esserci qualche ostacolo, vista questa differenza. Quale?

Miriana ha confidato di non poter avere figli e per questo motivo è spaventata e frenata all’idea di iniziare un rapporto con un uomo più giovane che potrebbe avere dentro di sé il desiderio di voler diventare padre e lei non potrebbe andare incontro a questa sua esigenza.

Una triste confessione quella dell’ex ragazza di Non è la Rai, sofferta, che per la prima volta ha voluto condividere con le sue compagne di viaggio che hanno iniziato a comprendere maggiormente i motivi dei suoi freni nei confronti di Nicola Pisu al Grande Fratello Vip.

Ma il vero amore è in grado di andare oltre tutto questo. Il rapporto tra Miriana e Nicola, appena nato, sarà in grado di andare oltre? Non ci resta che attendere per vedere come si evolverà questa storia tra loro.