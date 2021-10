Signorini insinua il dubbio al GF Vip: poi il clamoroso colpo di scena

Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip ha insinuato il dubbio sulla sua ospite, ma poi ammettere un clamoroso colpo di scena.

Alfonso Signorini durante il corso di questa diretta del GF Vip ha avuto modo di poter ospitare ancora una volta Vera Miales, compagna di Amedeo Goria, che la settimana scorsa si è presentata in studio con un abito da sposa e smentito la gravidanza di cui tutti parlavano.

Questa volta però Vera non è venuta da sola nella casa più spiata d’Italia, ma con lei, a confrontarsi, c’era anche Guenda Goria, la figlia del suo compagno che durante la passata edizione del reality show di canale 5 ha rivestito il ruolo di concorrente.

Guenda nutre non pochi dubbi sulla sua compagna di suo padre ed è convinta che si sia organizzata con i paparazzi soltanto per avere una maggiore visibilità, sfruttando Amedeo che si trova al GF Vip. Vera ha ovviamente smentito, ma a questo punto è intervenuto Alfonso Signorini che ha insinuato il dubbio durante il corso della diretta.

Signorini insinua il dubbio su Vera Miales: colpo di scena al GF Vip

Alfonso Signorini ha chiesto a Vera Miales al Grande Fratello Vip dove abitasse e non appena lei ha ammesso di abitare in una piccola provincia, gli è sembrato piuttosto strano che fosse inseguita dai paparazzi che avrebbero immortalato il suo pancino sospetto sui giornali.

La fidanzata di Amedeo Goria si è prontamente difesa, affermando che lei da quando è iniziato il programma è costantemente inseguita dai paparazzi che la trattano come un animale in gabbia facendole fotografie anche quando si trova a lavoro.

Il tutto è stato accompagnato dalle lacrime di lei e dopo questa confessione, il padrone di casa non è potuto restare indifferente chiedendo scusa in diretta per quanto sospettato pubblicamente durante il corso della puntata: “Se mi dici così, non ho motivo di dubitare della tua buona fede” ha esclamato Alfonso durante il collegamento con la sua ospite.

Il colpo di scena al GF Vip ha spiazzato il pubblico del piccolo schermo, che per la prima volta hanno visto il padrone di casa esporsi così tanto, per poi ritrattare e chiedere scusa, con uno dei suoi ospiti.