GF Vip daytime 15/10/21, la gieffina non si trattiene: confessioni bollenti

Al daytime del GF Vip è tempo di confessioni bollenti. La gieffina non è riuscita a trattenersi ed ha svelato ogni cosa mai detta prima!

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani prima della diretta di questa sera. Per questo motivo Alfonso Signorini, dopo che la produzione mostrerà ai telespettatori alcune delle dinamiche accadute nelle scorse ore, si collegherà con il pubblico a casa per svelare alcune anticipazioni di quello che vedremo questa sera su canale 5.

Si parte con il botto con Manuel Bortuzzo, che parla del suo più grande desiderio di voler gareggiare per le para olimpiadi e di come si sita battendo per realizzare il suo sogno e trionfare del nuovo. Ovviamente non poteva non parlare con Aldo Montano, che gli ha dato preziosi consigli di vita. Attenzione, però, perché la puntata non è di certo finita qui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Soleil e Sophie sbugiardate: spunta fuori l’accordo prima del GF Vip

Katia Ricciarelli non si trattiene al GF Vip: è pazza di lui!

Katia Ricciarelli ha ammesso di provare, prima di conoscerlo, un certo interesse nei confronti di Gianmaria Antinolfi, ma chi ha rapito il suo cuore è stato Aldo Montano: “Se fossi stata più giovane” ha commentato con le altre donne del Grande Fratello Vip, aggiungendo di averci anche dormito insieme quando entrambi hanno preso parte a La Fattoria di Barbara d’Urso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, frecciatina pungente di Soleil: “Non è un granché di persona”

Si passa poi a Miriana Trevisan. L’ex ragazza di Non è la Rai non sa come comportarsi con Nicola Pisu. Quest’ultimo è molto impacciato, ma ha confidato di provare emozioni forti nei suoi confronti rivelandole chiaramente di essere interessato a lei. “Non voglio illudere nessuno, ma nemmeno me stessa perché in passato ho avuto forti delusioni” ha raccontato lei in confessionale.

Nicola a questo punto le ha chiesto se dovesse smettere di corteggiarla e lei lo ha invitato a fare ciò che più si sente. Anche se non può fare a meno di ammettere di non essere indifferente di fronte alle sue attenzioni. Lei vorrebbe andare avanti, ma prima di farlo vorrebbe il permesso di suo figlio.

Alfonso Signorini prende la linea e svela ai suoi fedeli telespettatori che cosa vedranno stasera. Il conduttore ha anticipato che stasera si parlerà del rapporto tra Miriana e Nicola. Inoltre ci sarà una sorpresa per Manuel Bortuzzo. Per lui ci saranno due nuotatori molto famosi, con cui ha girato una fiction.

Ma anche per Amedeo Goria ne vedremo delle belle. Spazio ovviamente dedicato anche al bicchiere gate, scatenato da Raffaella Fico e Soleil Sorge.