Soleil Sorge punge “l’inattaccabile” coinquilino: lo sfogo dopo la diretta del Grande Fratello Vip. Cosa è successo tra i due personaggi

Scontri tra forti personalità all’interno della casa del Grande Fratello. Personaggi carismatici (i “pezzi forti” del programma) spesso si confrontano, senza farsi mancare qualche scintilla. Una delle protagoniste della casa è sicuramente Soleil Sorge, notissima sui social e già esperta di reality dopo la positiva partecipazione all’Isola dei Famosi di qualche anno fa.

Tra le “dive” della casa, e non solo per l’indiscutibile fascino. Un carattere spiccato, che ultimamente ha avuto modo di punzecchiare un altro leader all’interno della casa. Si tratta di personaggi forti che difficilmente il pubblico manderà a casa, a maggior ragione se cominciano a confrontarsi vivacemente e a punzecchiarsi a vicenda.

Leggi anche – Grande Fratello Vip: Lulù Selassiè, la struggente confessione a Soleil Sorge

Soleil Sorge e l’attacco al “personaggio” forte nella casa del Grande Fratello

E’ il caso proprio di Soleil, che non ha mancato di “beccare” il coinquilino: “Siamo tutti qua a dire quanto è bello e bravo, ma in realtà dice e fa delle cose che sono totalmente fuoril uogo”, ha detto l’influencer. Il suo amaro sfogo riguarda uno dei concorrenti più amati e “corteggiati” dal buon Signorini, anche perché si tratta – effettivamente – di un personaggio davvero famoso. Forse è per questo che Soleil cerca il confronto con lui? Lui è Aldo Montano, che sembra essere apprezzato da tutti i suoi compagni di viaggio.

Leggi anche – Alex Belli e Soleil Sorge sempre più vicini al GF Vip: la reazione della moglie Delia Duran

Però, Soleil ha trovato in lui qualcosa che non le piace, e non ha fatto nulla per nasconderlo. Lo sfogo è stato fatto con Amedeo Goria: “Parliamoci chiaramente – ha detto la ragazza – non è questo granché di persona. Sembra che non gli si può dire niente”. E chissà se questo sottile astio avrà uno sviluppo, oppure la cosa finirà così. Ma con la bella Soleil è sempre meglio stare in allerta…