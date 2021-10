Oggi scopriremo quali sono i segni dello zodiaco che odiano lo sport. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Molte persone si comportano in un determinato modo perché hanno una vera e propria predisposizione per quel tipo di comportamento. Lo stesso discorso si può fare per i gusti di tutti noi. C’è chi ama fare attività fisica e che passa molto tempo a seguire tutto ciò che riguarda la sua passione e chi, al contrario, preferisce restare comodamente sul proprio divano, senza fare troppi sforzi.

Oggi ci occuperemo proprio dei segni che odiano lo sport, sia dal punto di vista agonistico che da spettatori. Solitamente, si tratta di persone che non amano passare molto tempo fuori casa e che iniziano ad andare in crisi quando si avvicinano ad una palestra. Si tratta di persone che odiano indossare tute o frequentare palazzetti per tutta la loro vita. Queste persone sono accomunate da una scarsa voglia di attività fisica.

Naturalmente, ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi è abituato a manifestare le proprie passioni e fa di tutto per trasformarle in realtà, chi invece preferisce sognare e basta. È una questione di carattere, per alcune persone è naturale comportarsi in un determinato modo ed è difficile che cambino in corsa.

Non tutti sanno, però, che un particolare aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme quali sono i segni dello zodiaco che odiano lo sport.

I cinque segni dello zodiaco che odiano lo sport

Ognuno di noi ha il suo carattere. C’è chi è più istintivo, chi è più diffidente, chi ha la passione per l’attività fisica e chi, al contrario, non è per nulla interessato allo sport, in ogni forma. Stiamo parlando delle persone che odiano lo sport. Si tratta di quei personaggi che iniziano ad eccitarsi quando si avvicinano ad un divano e, al contrario, odiano andare a vedere un evento sportivo.

Non tutti sanno che questo modo di essere può dipendere dal nostro segno zodiacale. In base alle stelle e alla data di nascita, infatti, possiamo sviluppare un determinato tipo di caratteristica. È possibile capire se una persona avrà una particolare reazione in una determinata situazione. È una questione di testa, una differenza caratteriale.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco che odiano lo sport. Ecco la classifica dei primi cinque.

I cinque segni che odiano lo sport: Leone, quelli appassionati di sport quando gli conviene

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non amano fare sport. Sono più interessate a seguire alcuni sport, ma sono se tifano per una squadra competitiva. Difficilmente vedremo una persona del segno del Leone frequentare una palestra, potrebbe capitare solo se dovesse accorgersi di avere un grosso talento.

Il Leone, infatti, pratica sport solo se sa di poter primeggiare, soprattutto se si tratta di uno sport di squadra. Nel momento in cui si accorge di non poter essere il numero uno, si lascia andare e preferisce sedersi comodamente sul divano. Attirare l’attenzione è troppo importante per un Leone, anche in ambito sportivo.

Gemelli, gli sportivi poco costanti

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non sono amanti di una sedentaria. Anzi, spesso può capitare di vedere un Gemelli al parco, mentre è impegnato nella sua corsetta mattutina o durante una sessione di yoga. Ma le persone di questo segno amano anche andare in palestra e prendersi cura del proprio corpo.

Il problema è la costanza. Basta veramente poco per interrompere un abbonamento in palestra o per lasciare la squadra a stagione già iniziata. Si tratta di un problema di disciplina. Se una persona dei Gemelli non si sente a proprio agio, può anche stare per anni senza fare alcun tipo di attività fisica.

Sagittario, quelli che vorrebbero ma non ci riescono

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono note per la loro pigrizia. Una persona di questo segno non riuscirebbe mai a sostituire la comodità del divano o delle quattro mura casalinghe con una palestra o una corsa al parco. Troppa fatica e troppe persone intorno, non è questa la sua comfort zone.

Un Sagittario vorrebbe tanto fare sport, perdere qualche chilo e avere un fisico invidiabile. A volte prova anche ad iscriversi in palestra o a praticare lo sport che gli piace di più. Ma la voglia di indossare la tuta e di faticare dura sempre troppo poco. Prima o poi, la comodità del divano prenderà il sopravvento.

I cinque segni che odiano lo sport: Acquario, quelli che sognano di fare sport

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco vivono spesso in un mondo a parte. Un Acquario è un sognatore, dotato di una grandissima fantasia e spesso distratto. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ama fantasticare e tante volte sogna di fare sport e di eccellere in una particolare disciplina sportiva.

Nel mondo reale, però, un Acquario preferisce restare a casa e godersi tutte le comodità che può trovare nella sua comfort zone. L’attività sportiva non è al primo posto in una classifica di priorità di una persona che appartiene a questo segno. La pigrizia la spunta sempre su qualsiasi velleità sportiva.

Toro, quelli che non si alzano mai dal divano

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono le più pigre in assoluto. Anche un piccolo movimento può mandare in crisi una persona di questo segno. Fare pochissimi sforzi è una priorità per una persona nata sotto il segno del Toro, una sorta di credo religioso. Se esistesse una religione per pigri, una persona di questo segno sarebbe assolutamente devota.

Il Toro apprezza tantissimo lo smart working, fa fatica anche ad andare in ufficio. Non c’è nulla di più comodo che passare dal letto al pc aziendale, senza dover affrontare il mondo esterno. Lo sport non rientra tra le priorità di un Toro, che potrebbe appassionarsi solo da tifoso. Da casa, ovviamente. Andare allo stadio o al palazzetto sarebbe troppo faticoso!