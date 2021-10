Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Leggi anche – Soleil Sorge, chi è: età, altezza e il dramma che l’ha cambiata per sempre

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Ti potrebbe interessare anche – Da Passaparola a Hollywood: oggi la letterina è così

Qual è la tua attrice preferita?

Guarda con attenzione l’immagine in basso, ci sono quattro famose attrici del passato: Audrey Hepburn, Sophia Loren, Marilyn Monroe e Grace Kelly. Queste quattro attrici sono state grandi protagoniste in diversi film proiettati nel grande schermo. Qual è la tua preferita? Quale tra questi personaggi ha attirato maggiormente la tua attenzione?

Dovrai semplicemente scegliere una di queste quattro opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

In base alla decisione che prenderai, potrai scoprire nuovi aspetti della tua personalità che, forse, nemmeno conoscevi. Non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test. Scopri qual è il profilo abbinato alla tua selezione e potrai venire a conoscenza di alcuni dettagli misteriosi del tuo carattere.

Leggi anche – Francesca Cipriani e il dramma familiare che l’ha sconvolta

Le soluzioni del test: hai scelto Audrey Hepburn

Audrey Hepburn è stata un’attrice nata in Belgio nel 1929 e naturalizzata inglese. Nella sua lunga carriera ha vinto un Premio Oscar con Vacanze Romane, nel 1953. Era l’antidiva per eccellenza, perché conduceva una vita discreta nonostante fosse una star. È morta nel 1993 in, dopo aver occupato anche il ruolo di ambasciatrice dell’UNICEF negli ultimi anni di vita.

Ai nostri lettori è piaciuto anche – James e Valeria Perilli, figlio e moglie Giucas Casella: il segreto della paternità

Se hai scelto proprio Audrey Hepburn, vuol dire che sei una persona generosa. Hai sempre un po’ di tempo per aiutare un amico e cerchi sempre di metterti a disposizione degli altri. Sei disposto a mettere i tuoi interessi da parte per una causa giusta. Ma fai attenzione, qualcuno potrebbe approfittarsi un po’ troppo della tua bontà.

Hai scelto Sophia Loren

Sophia Loren è nata a Roma il 20 settembre 1934. Da sempre simbolo di Napoli, la Loren ha interpretato tantissime pellicole di successo, sempre accanto a grandissimi attori. Ha vinto il Premio Oscar nel 1962 con La Ciociara e vanta una serie infinita di riconoscimenti a livello internazionale. È considerata una delle principali attrici del cinema italiano di tutti i tempi.

Se hai scelto proprio Sophia Loren, vuol dire che sei una persona molto legata agli affetti familiari. Ti piace restare sempre nella tua comfort zone, difficilmente ti avventuri in un progetto se non conosci ogni minimo particolare. Sei un perfezionista, questo rende molto difficile ingannarti. Sei una persona particolarmente attenta a tutto ciò che ti circonda.

Questo articolo è piaciuto molto ai nostri lettori – “Una tragedia per me”: il terribile dramma della conduttrice più amata

Hai scelto Marilyn Monroe

Marilyn Monroe è stata una delle principali icone del secolo scorso. Nata nel 1926 e morta nel 1962, nel corso della sua carriera ha spesso messo in evidenza la sua bellezza. Fu trovata senza vita nella sua casa di Los Angeles, probabilmente a causa di un suicidio dovuto ad un’overdose di barbiturici.

Se hai scelto proprio Marilyn Monroe, vuol dire che sei una persona libera. Hai bisogno dei tuoi spazi, difficilmente riesci ad adattarti alle abitudini degli altri. Sei un leader, preferisci sempre far rispettare le tue regole, a costo di imporle. Questo aspetto del tuo carattere non piace molto alle persone che ti circondano.

Questo test ha ottenuto molto successo tra i nostri lettori – Test: dimmi la tua lingua straniera preferita e scopri la tua vera personalità

Le soluzioni del test: hai scelto Grace Kelly

Grace Kelly è nota come “La Principessa del Cinema”. Classe 1929 e dotata di un grandissimo talento, sposò il Principe Ranieri III nel 1956, abbandonando per sempre il set. Ha vinto il Premio Oscar nel 1955 con La ragazza di campagna. Morì in un incidente stradale nel 1982, dopo aver rifiutato di farsi accompagnare a casa dal suo autista, come invece accadeva quotidianamente.

Se hai scelto proprio Grace Kelly, vuol dire che sei una persona che ama l’avventura. Non riesci mai a restare troppo a lungo nello stesso posto, senti l’esigenza di spostarti per conoscere persone nuove. Hai bisogno ogni giorno di un altro stimolo. Sei ansioso e questo aspetto del tuo carattere ti limita nei successi professionali.

Le ultime novità sulla Royal Family britannica – Royal Family: Kate lascia tutti a bocca aperta – FOTO

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la tua attrice preferita? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!