Da Passaparola a Hollywood: oggi la letterina è così

L’ex letterina ha raggiunto grandi successi durante la sua carriera ed oggi è ancora una donna bellissima e impegnata tra cinema e tv

Passaparola è stato uno dei programmi di successo a cavallo tra la fine degli anni 90 e l’inizio del nuovo secolo. Il game show andava in onda nella fascia preserale su Canale 5 ed era condotto da Gerry Scotti che aveva come vallette le indimenticabili letterine.

Ragazze bellissime, alcune delle quali hanno avuto un grandissimo successo nel mondo dello spettacolo: basti pensare a Silvia Toffanin o Ilary Blasi, oggigiorno al timone delle più importanti trasmissioni delle reti Mediaset.

C’è anche chi invece ha avuto una carriera di tutto rispetto al cinema ed in tv: stiamo parlando di Caterina Murino, letterina della prima edizione di Passaparola e successivamente sostituita da Alessia Fabiani.

Caterina Murino, cosa fa oggi l’ex letterina: da Mediaset a Hollywood

Caterina, dopo i suoi esordi in tv, è riuscita a sfondare nel cinema internazionale arrivando fino a Hollywood. E pensare che da ragazza il suo sogno era quello di diventare un medico.

Dopo aver fallito per due volte l’esame di ammissione alla facoltà di medicina, ha deciso di intraprendere la carriera di modella classificandosi quinta a Miss Italia nel 1997. Da lì è arrivata la prima collaborazione importante come testimonial di Deborah Milano.

Il successo arriverà poi proprio con Passaparola, a cui prenderà parte nel 1999 come letterina. Dopo essersi fatta notare, ecco le prime partecipazioni alle fiction italiane di successo: ospitate in Don Matteo e Orgoglio.

La svolta cinematografica arriva nei primi anni del nuovo secolo. Nel 2004 si trasferisce a Parigi e nel 2006 viene scelta come Bond Girl: Caterina veste i panni di Solange, la donna di Alex Dimitrios in Casinò Royale.

La Murino è anche una stimata attrice teatrale e ha interpretato due opere importanti girando i teatri di tutta Italia: “Dona Flor e i suoi due mariti” e “Eyes Wide Shut”. Oggi l’ex letterina vive ancora in Francia e di recente ha partecipato a varie fiction della tv francese.

Ha anche un profilo Instagram ufficiale che ad oggi conta più di 55mila followers. Per quel che riguarda la sua vita sentimentale, invece, si sa che ha avuto una relazione con un avvocato di nome Edouard ma non si sa se i due stanno ancora insieme. Non ha nessun figlio ed in passato è stata insieme all’ex calciatore Giuseppe Pancaro e al cantautore Bryan Adams.