Francesca Cipriani e il dramma familiare che l’ha sconvolta

Francesca Cipriani è una gieffina spumeggiante e sempre pronta a sorridere! Si mostra così ai suoi fan, ma non sempre è tutto oro ciò che luccica. Tra lustrini e abiti da vip, c’è un retroscena sconvolgente.

Francesca Cipriani è senza dubbio un personaggio che ha a che fare con il sorriso e il divertimento, perché si sa: dove c’è festa c’è lei! In tv è sempre stata la pupa chiacchierona, quella che mai passa inosservata, ma dietro le scene non può dirsi lo stesso. Al di là del personaggio televisivo bisogna sapere che c’è una persona che ha sofferto tanto. Ecco la drammatica testimonianza.

Francesca Cipriani è una soubrette che è nel panorama televisivo italiano da anni ormai, e proprio per questo è da considerarsi al 100% una vippona del Grande Fratello Vip! L’irriverente showgirl è molto amata per il suo carattere estroverso e puro al tempo stesso. E’ una persona trasparente e lo ha dimostrato in più occasioni. L’ultima ha lasciato senza parole i fan.

Di brutte notizie sembra che il mondo dello spettacolo non ne possa fare a meno per ora. L’altro caso da poco trapelato è quello di un altro personaggio televisivo che ha subito uno stupro a soli 7 anni. La confessione è a dir poco agghiacciante, ed è l’ennesima dimostrazione che la violenza di genere è dietro l’angolo.

Tra abiti con paillettes e capelli biondo ossigenato, la soubrette più allegra, ha un terribile dramma, lo confessa lei stessa in modo toccante.

Francesca Cipriani racconta la verità sulla tragedia

Ogni famiglia vive dei momenti difficili, infatti nessuno sfugge al proprio destino, specialmente se amaro. C’è chi rinasce mentre altri vivono una battuta d’arresto. La recente rinascita sentimentale della showgirl più amata ha sconvolto tutti, ma ovviamente in positivo. Meglio esserlo per notizie felici che tristi. Nel caso della Pupa, la situazione è tragica. Le parole non lasciano dubbi sulla gravità.

Volto noto per i telespettatori per trasmettere pura allegria e voglia di scherzare, questa volta sconvolge: perché assume toni seri. La showgirl ha partecipato a diversi reality, il più famoso che l’ha lanciata in tv è stato La pupa e il secchione, nelle vesti di pupa, ma di recente anche nella nuova messa in onda ha assunto il ruolo di “pupa guida”.

Tra uno sketch e l’altro, il suo sorriso scompare. Il motivo è grave. Lo racconta in un intervista al magazine Nuovo, momento di grande difficoltà affrontato insieme al suo fidanzato, l’arredatore e imprenditore Alessandro Rossi. La persona che più ama al mondo, sta male, cioè la sua mamma. Ha subito dei gravi interventi al cuore, perché ha dovuto mettere degli stent!

Infatti, mette in chiaro anche la sua situazione all’interno della casa. Tutti in regia e produzione sanno la problematica delicata, per cui l’accordo che vige è che qualsiasi cosa accada a lei verrà detto tutto, restando così sempre informata sulle condizioni della mamma.

Conclude affermando che le mancherà più di qualsiasi altra cosa, ma proprio per questo si fa forza e va avanti nel suo percorso.