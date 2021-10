Giucas Casella porta la sua magia al Grande Fratello Vip, ma conoscete la storia di sua moglie e di suo figlio? Davvero sorprendente

Giucas Casella è ormai da tantissimi anni sulla cresta dell’onda. All’anagrafe Giuseppe Casella Mariolo, Giucas è ritenuto sicuramente uno dei prestigiatori più famosi della tv italiana. In questi giorni il mago sta affrontando una nuova avventura televisiva all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove ovviamente sta rivelando alcuni aspetti della sua vita privata che nessuno conosceva.

Giucas ha svelato infatti di aver avuto in passato un’esperienza omosessuale, mettendo a nudo un lato della sua esistenza che nessuno aveva mai sospettato. Sono molti i dettagli della vita del prestigiatore che sono stati rivelati soltanto negli ultimi anni, come ad esempio l’esistenza di suo figlio James oppure la proposta in diretta tv a sua moglie Valeria Perilli.

Giucas Casella, il figlio “segreto” James e la sua storia d’amore con Valeria Perilli

Il protagonista del Grande Fratello Vip ha avuto un figlio, oggi 34enne, durante la sua precedente relazione con Carol Torr. James è nato nel 1987 ma fino a pochi giorni prima della sua nascita il prestigiatore non ne sapeva nulla.

Il tutto è venuto fuori quando Carol ha accusato Giucas di non farle mai vedere il figlio: James, infatti, è cresciuto insieme al padre anche se all’inizio il mago non voleva occuparsi di lui.

Durante il programma “Vieni da me” di Caterina Balivo è stata ricostruita tutta la storia: “Non ho amato Carol e non volevo un figlio da lei. Quando mi ha comunicato di essere incinta non mi sono più fatto vivo. A un mese dal parto, però, mi ha nuovamente contattato dicendomi che non poteva più mantenerlo”. Pare che un ruolo determinante in questa vicenda l’abbia giocato Pippo Baudo, che avrebbe invitato Giucas a prendersi le sue responsabilità.

Il prestigiatore ha quindi richiesto l’affido e si è occupato di James facendogli da padre e madre per tanti anni. Poi ha conosciuto Valeria Perelli, sua attuale moglie, alla quale ha chiesto la mano soltanto dopo 38 anni di fidanzamento.

Il tutto è avvenuto in diretta televisiva durante il programma di Barbara D’Urso Domenica Live: “Sai che non sono un grande oratore. Grazie per l’amore che hai dato a me e a James, per avermi aiutato a crescerlo e a farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, per questo motivo ho deciso di fare un passo importante. Mi vuoi sposare?”.

Ora i due continuano la loro storia d’amore, mentre James, che ormai è diventato un bravo chirurgo, ha da poco dato alla luce il primo nipotino di Giucas.