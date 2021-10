Un concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto coming out. La confessione avviene in diretta

Il Grande Fratello Vip è iniziato da tre settimane e il cast è una bomba.

Sono già iniziate le prime litigate, i primi malori, i baci e i concorrenti si raccontano ogni giorno sempre di più.

Tra i coinquilini della casa, uno ha ammesso di aver avuto interesse per una persona del suo stesso sesso.

La persona ha deciso di raccontare la sua storia e di ammettere i propri sentimenti.

Vediamo insieme di chi si tratta

Giucas Casella fa coming out durante la diretta del Grande Fratello Vip

Giucas Casella è il noto paragnosta figlio di paragnosta, ovvero una persona che possiede poteri paranormali e ha capacità particolari nella conoscenza delle altre persone.

Entrato nella seconda puntata del Grande Fratello Vip, Giucas si sta buttando in mezzo alla mischia e ha già conquistato tutti.

Col suo motto “La pioggia mi bagna, il vento mi asciuga” è entrato nelle dinamiche della casa e si è lasciato andare ad una insolita dichiarazione.

Molti dei membri della casa si trovavano nella stanza gialla, nonché camera da letto, e Giucas Casella ha voluto fare coming out.

“Sono stato anche con un uomo, sì. Per me è normalissimo” confessa l’illusionista e continua: “Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi (…). Non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno fa la sua strada“.

“Non è che quando vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no. Anche se ad oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi” dice Giucas.

Il concorrente non si è definito in nessuna “categoria”, ma il popolo del web lo ha definito fluido e/o bisessuale e che sta reprimendo la sua vera natura per evitare problemi alla sua famiglia.

Giucas ha infatti un figlio di nome James e alla veneranda età di 71 anni dedica tutto il suo amore al rampollo e al nipote.

“Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere, mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare” conclude il paragnostta.

I coinquilini non hanno assolutamente giudicato il suo racconto, ma, anzi, lo hanno rassicurato dicendo: “Non c’è nulla di male. E’ normalissimo“.

Giucas Casella ha parlato della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip e ha mandato un ottimo messaggio. Non c’è niente di male nell’amare una persona dello stesso sesso e ciò non ti porta a dover categorizzarlo per forza come “omosessuale”