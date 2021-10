Silvia Toffanin e il dramma personale: un dolore incancellabile

Silvia Toffanin è l’amata conduttrice di Verissimo. Il programma è un appuntamento fisso per i telespettatori che attraverso la bravura e la sensibilità della presentatrice, conoscono le storie inedite dei loro beniamini. Questa volta però è lei a raccontare tutto.

Silvia Toffanin conduce praticamente da sempre il programma di grande successo, Verissimo. Un format che permette di dar voce alle storie di personaggi del mondo dello spettacolo e non, con il fine di sensibilizzare il pubblico su tematiche importanti, ma non solo. Tra novità, gossip e rivelazioni, è arrivato il momento per dire la verità.

Silvia Toffanin è una conduttrice apprezzatissima per la sua delicatezza e garbo nell’intrattenere gli ospiti in studio, i quali hanno sempre un grande piacere a raccontarle i fatti della propria vita. Anche lei è una persona che vive drammi, l’ultimo infatti l’ha devastata.

Al momento, per il programma, in seguito al periodo estivo, sono entrate in gioco delle novità che stanno rivoluzionando tutto. Ovviamente, di queste scelte se ne occupa Piersilvio Berlusconi, marito della presentatrice, e vicepresidente e amministratore delegato del gruppo Mediaset, nonché e figlio del politico che tutti conoscono Silvio Berlusconi.

Una vita al centro dell’attenzione non è per niente facile da vivere, specialmente se eventi traumatici avvengono nel momento che non ti aspetti. Ecco cosa le è successo.

Silvia Toffanin racconta tutta la verità sul dramma

La conduttrice è sempre molto riservata, infatti tiene per sé i fatti personali. Invece, sono diversi i personaggi che preferiscono rivelare al pubblico i fatti più traumatici della loro vita, sia per esorcizzarli e sia per darne voce loro stessi, in modo da non dare adito alle fonti di gossip. Claudio Amendola ha confessato un dramma inedito proprio nel suo salotto di recente, il momento infatti è stato molto drammatico. Adesso, tocca a Silvia dare una spiegazione. La conduttrice si mette a nudo per la prima volta e racconta l’evento intimo.

Racconta tutto in un’intervista al Fatto Quotidiano. Era un sabato come tutti gli altri. Stava andando in studio per registrare il consueto appuntamento di Verissimo, quando viene informata dell’evento che nessuno vorrebbe accadesse.

Proprio a causa di questo evento aveva deciso di non andare in onda, ma Piersilvio le ha dato molta forza. Il motivo? Il dramma che ha colpito la loro famiglia riguarda un evento inaspettato: la morte di nonna Gemma Parison, cioè la mamma della conduttrice.

Straziata e in lacrime voleva disdire tutto, ma le parole del marito sono state fondamentali per andare sia in onda, che per salutare in modo dignitoso la mamma, dato che quest’ultima avrebbe voluto che andasse in onda.

Sua più grande fonte di sostegno e amore, la ricorderà per sempre con tanto orgoglio.