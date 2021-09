Claudio Amendola e il dramma che non aveva mai confessato

Claudio Amendola è protagonista di un tragico evento che ha sconvolto per sempre la sua vita. Ciò che accade può essere imprevedibile, ecco la sua reazione sotto gli occhi di tutti.

Claudio, o per come lo conoscono tutti, papà Giulio Cesaroni, è uno degli attori più amati del panorama televisivo e cinematografico italiano. Per i più giovani è noto appunto per aver interpretato il ruolo di capofamiglia nella serie di Canale 5, ma è un artista di grande valore. Specialmente, ha avuto il coraggio di confessare l’inconfessabile.

Non è la prima volta che si sbilancia su fatti inerenti la sua vita privata. Ha già fatto un’altra confessione importante, quella nella quale racconta com’è nata la passione per il suo lavoro, discutendo con forte emozione di aneddoti del passato.

Questa volta però la tragedia ha dei risvolti struggenti che mettono i brividi.

Claudio Amendola racconta tutta la verità

Essere protagonisti di eventi spiacevoli non piace a nessuno, ma essere in grado di affrontarli è ciò che conta. Anche un altro dramma ha travolto un noto artista, ma del resto, a chi non accadono eventi del genere? Claudio dimostra grande coraggio e ne parla pubblicamente a cuore aperto.

Claudio Amendola è un uomo che ne ha viste di cotte e di crude. Con un passato per niente facile alle spalle, è tornato più forte di prima, ma la vita gli pone un’altra sfida. Si tratta di un male che ha colpito la sua famiglia, e che è più difficile del previsto da estirpare.

Lo ha raccontato domenica pomeriggio alla conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, le cui lacrime e tristezza non sono state celate. Francesca Neri, la moglie, sta male. Si è ammalata dal 2015, e da allora niente è come prima. Lottano insieme e silenziosamente, anche perché non è stato dichiarato di cosa soffre, ma presto lo sarà.

A breve uscirà un libro de lei scritto, dove spiegherà tutto. Incupito e meno sorridente del solito fa la sua apparizione su Canale 5, ma si mostra forte nell’affrontare le avversità.