Le star di Amici di Maria De Filippi sono tra quelle più amate. Il motivo? La notorietà che acquisiscono nel programma è di grande impatto, ma non tutti fanno le stesse decisioni.

La star in questione ha fatto molto parlare di sé. In particolare, ha sempre mostrato un temperamento ed uno spirito molto forti rispetto ai compagni di allora. Infatti, ne è valso il successo avuto all’interno del format dedicato ai talenti di Canale 5. Adesso, la sua strada continua ed è la scelta fatta che lo ha portato a questo punto.

Le star dello showbiz sono tra le più chiacchierate e seguite dai fan. Del resto, uno strumento come la televisione regala fama, in cambio il prezzo da pagare è alto. Non tutti prediligono stare al centro dell’attenzione, mentre altri farebbero di tutto pur di esserlo. Ci sono volti che ritornano sempre a fare ciò per cui hanno duramente lavorato.

Ovviamente, non esiste solo il lavoro. C’è un artista che per via di quest’ultimo ha posticipato il sogno di crearsi una famiglia, ma non è mai troppo tardi. L’attore in questione è diventato papà a 37 anni, meglio tardi che mai!

Inoltre, chi l’ha detto che c’è un età per fare le cose? Per diventare famosi o genitori? La star di oggi ne è testimone!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Era la star di Beautiful, poi il doloroso addio: ecco com’è oggi

Star di Amici sconvolge tutti, ecco perché

Quanto pesa il successo? Vale la pena sacrificare tutto, oppure è meglio aspettare il momento giusto per emergere? Ogni storia ha il suo perché. Di recente, una star amata ha avuto un malore improvviso, facendo molto preoccupare i fan che attendono altre notizie sulla sua salute. Del resto, che succede quando si ottengono grandi risultati, ma si compare dalle scene? Ecco la scelta della star che gli ha cambiato la vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cuori alla conquista di Rai 1: il ritorno della star della fiction

Antonio Baldes è stato un concorrente di Amici di Maria De Filippi, quando il format aveva il nome di Saranno Famosi! L’artista è un ballerino che anche al di fuori del programma ha avuto un grande successo. Già era un insegnante di danza rinomato, ma da dopo la sua partecipazione al programma è diventato un professionista. La sua scuola di danza da lui fondata si trova a Pesaro e si chiama V-Style Dance School.

Inoltre, ha partecipato a film come Questo piccolo grande amore, e nella fiction La nuova squadra, ma non solo. Nell’edizione in cui ha partecipato, cioè la primissima, ha molto legato con i suoi compagni, infatti ha più volte partecipato a spettacoli con loro presenti, come quello scritto da Maurizio Costanzo e Alex Britti, Lungomare.

Anche se è arrivato tra i finalisti, non ha vinto. Quell’anno il vincitore è stato il cantante Dennis Fantina, ma lui ha avuto altri successi. Durante il programma ha una relazione con Claudia Mannoni durata circa 7 anni, ma si lasciano e incontra un’altra ballerina.

Adeso sta con Valentina Simeone con cui ha un meraviglioso ambino. Insomma, ha deciso di stare lontano dallo showbiz, ma non ha mai rinunciato alla sua più grande passione, la danza!