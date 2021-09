Cuori alla conquista di Raiuno: il ritorno della star della fiction

Una delle prossime produzioni in arrivo sulle reti Rai è la fiction Cuori, inizialmente intitolata Cuori Coraggiosi. C’è un personaggio speciale



Si prepara a tornare su Rai 1 e bissare l’ottimo successo della prima stagione. La fiction “Cuori“, con la sua ambientazione retrò e lo stile di scrittura ricercato, ha sicuramente conquistato il pubblico.

Un progetto nato tra molte difficoltà, in quanto sviluppato in piena era Covid. Partorito da Rai Fiction e da Aurora tv (che firmano la coproduzione) la serie nasce dalla “mamma” del “Paradise delle Signore”, altra fiction di grande successo divenuta poi una soap opera quotidiana. I lavori sono andati a rilento a causa della pandemia, provocando vari slittamenti, ma dalla messa in onda in poi la strada è stata solamente in discesa, tanto che il successo ha portato a un bis, con la seconda stagione della fiction.

La trama è particolare: ambientata negli anni ’60, descrive il mondo della medicina dell’epoca. Progressi veloci, ma che agli occhi degli spettatori di oggi sembrano decisamente strani. La location principale è l’ospedale delle Molinette a Torino, nell’ambito dei primi trapianti di cuore della storia.

Cuori, il grande ritorno con l’attrice-rivelazione

Si intrecciano le storie tra medici e pazienti, e tra questi spicca il ruolo di Pilar Pogliati, tra i protagonisti della serie. Un volto ormai diventato noto per il pubblico, sopratutto per la sua “aria da dolce innocente” ma anche un’innegabile bravura nella recitazione. Tra i suoi ruoli più famosi quello avuto in “Un passo dal cielo” che tornerà con la nuova stagione. Il suo personaggio (occhio allo spoiler) è morta, e l’attrice si è dedicato ad altro.

Probabile che, in quanto a importanza, Cuori prenda proprio il posto di “Un passo dal cielo” per la sua carriera, che è indubbiamente in ascesa. Fogliati sarà tra i protagonisti, ancora una volta, di Cuori: il pubblico aspetta a brevissimo l’arrivo sugli schermi dell’equipe medica che guarda al futuro, arrivando ad assumere un rilievo internazionale per le scoperte mediche in ambito di cardiochirurgia.