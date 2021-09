“Sono affetta da picacismo”: la terribile confessione della diva del cinema

Sono tante le stranezze delle celebrità del mondo dello spettacolo, ma c’è una star che affetta da picacismo. Scopriamo chi è

Chi pensa che la vita delle star sia tutta rosa e fiori sbaglia di grosso. Anche quelle più famose e affascinanti hanno dei segreti che spesso sono difficili da confessare. Alcuni perché sono francamente imbarazzanti, altri perché li esporrebbero a giudizi severi da parte delle persone.

Per fortuna, la maggior parte di essi riguarda “vizi” e virtù poco stimabili, di cui spesso parlarne fa sorridere. Eppure, certi aneddoti che arrivano da taluni vip fanno davvero sorridere.

E’ il caso, ad esempio, di alcuni particolari disturbi alimentari. E attenzione, non si parla di golosità varie, mangioni o fissazioni con le diete, ma di vere e proprie manie. Per non parlare di vizi che rasentano la patologia. Forse non tutti conoscono il picacismo: si tratta di un disturbo piuttosto serio, che porta le persone a mangiare cose che non sono commestibili. Oggetti di ogni tipo: più di sovente capita con il legno, oppure le pietre.

Leggi anche – La famosa attrice sconvolta rivela: “L’ho visto, era seduto sul divano”

Picacismo, l’incredibile mania della star di Hollywood: faceva una cosa disgustosa!

Ma anche pezzetti di ferro e (incredibile) a volte anche la sabbia o la polvere. Tra alcune versioni più inquietanti del picacismo, c’è quella che porta a mangiare insetti: possibilmente crudi. E’ il caso che ha raccontato con la sua voce la bellissima attrice Nicole Kidman: lei ha confessato di essere affetta da questo disturbo, e nell’avere l’impulso di mangiare insetti. Ebbene sì, una cosa davvero disgustosa!

Leggi anche – La famosa attrice emoziona i suoi fan con un lieto annuncio – Foto

Va precisato che in molti paesi orientali mangiare gli insetti è normale, ma non è il caso degli Stati Uniti, dove il problema della Kidman ha destato molta curiosità. Ovviamente, la problematica risaliva al passato, quando era ancora molto giovane. Oggi, per fortuna, l’ha ampiamente superata: anche se una volta ha raccontato che l’idea di mangiare un insetto non la disgusta affatto. Che sia questo il segreto della sua formidabile linea?