Avete mai visto la sorella di Tina Cipollari? Due gocce d’acqua

Tina Cipollari è uno dei volti più amati di Uomini e Donne, ma avete mai visto sua sorella? Le due sono identiche, guardare per credere!

Tina Cipollari non ha di certo bisogno di presentazioni. L’opinionista più amata del piccolo schermo è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Diciamocelo: il programma, senza di lei, non avrebbe la stessa verve. Tant’è che durante la passata stagione, quando lei si è assentata per alcuni puntate e si è subito pensato ad un suo abbandono dello show, si respirava un’aria più piatta e meno frizzante.

Il pubblico del piccolo schermo la ama non solo per la sua irriverente personalità, ma anche per il suo aspetto. Seppur non abbia mai nascosto di essere ricorsa a qualche aiutino da parte del chirurgo, Tina è una del popolo e nonostante sia sempre in onda sul piccolo schermo degli italiani, non ha mai rinunciato al buon cibo, dando un’importante lezione al pubblico: meglio essere felici e in pace con se stessi che sfoggiare una taglia 38 ma essere sempre di pessimo umore.

Non tutti sanno, però, che Tina ha una sorella e, pensate un po’, le due si somigliano davvero tanto. L’avete mai vista?

Annarita, sorella di Tina Cipollari: identica all’opinionista di Uomini e Donne!

La sorella di Tina Cipollari, bisogna precisare, non è un volto del tutto sconosciuto al pubblico del piccolo schermo. Alcuni di loro, probabilmente, si ricorderanno di lei quando l’opinionista di Uomini e Donne ha annunciato la fine del suo matrimonio con Kikò Nalli. In quanto Annarita, questo è il suo nome, si era schierata pubblicamente dalla parte di quest’ultimo, accusando sua sorella di non essersi comportata al meglio e Tina aveva prontamente risposto in una lettera pubblicata sul settimanale Di Più tv.

Ovviamente Tina non reagì affatto bene e il nome di sua sorella è venuto fuori anche quando Kikò partecipò al GF di Barbara d’Urso ed iniziò una relazione con la sua compagna di viaggio Ambra Lombardo. Relazione che tra l’altro è finita qualche tempo fa.

Annarita Cipollari e sua sorella Tina si assomigliano molto e non solo dal punto di vista caratteriale, come avrete facilmente dedotto attraverso le dichiarazioni rilasciate da lei, ma anche dal lato estetico. Lo scatto che le immortala insieme, che trovate in fondo a questo articolo, dimostra che le sorelle sono due gocce d’acqua: entrambe bellissime!

Annarita, la sorella di Tina Cipollari, sembrerebbe aver adottato il suo stesso look ed il risultato è notevole. Chissà se un giorno vedremo però anche lei all’interno degli studi Elios di Roma.