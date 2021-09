Uomini e Donne, puntata del 28/09/21: colpo di scena, mai successo in 12 anni

Uomini e Donne ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Quello che è successo oggi in puntata non era mai accaduto in 12 anni!

Uomini e Donne è tornato anche oggi sul piccolo schermo degli italiani e come al solito, protagonista indiscussa della puntata, è stata Gemma Galgani.

La dama del Trono Over quest’anno si è ritrovata senza corteggiatori ed incolpa ancora una volta Tina Cipollari di far scappare gli uomini da lei. Per questo motivo non scenderebbero a corteggiarla, né tanto meno la inviterebbero a ballare: “Non mi è mai successo in 12 anni“ ha ammesso la dama.

Per questo motivo è intervenuta la padrona di casa, che ha chiesto agli uomini del parterre chi fosse interessato a lei e finalmente, dopo svariati rifiuti, hanno trovato Antonello che ha accettato di ballare con la dama di Torino e Tina gli ha prontamente chiesto se fosse interessato a lei, ma lui ha tergiversato: “E’ presto, diamo tempo al tempo“, ma attenzione perché la puntata di oggi non si è di certo limitata a questo.

Uomini e Donne, Matteo stupisce: altro che Maria, è pazzo di lei!

Dopo Gemma Galgani, si passa ad Ida Platano e alla sua conoscenza con Marcello, “colpevole” di essersi addormentato dopo che lei gli ha fatto i grattini. Dopo le incomprensioni di ieri, tutto sembrerebbe essersi chiarito. Tant’è che lui le ha fatto anche una sorpresa a lavoro e tra i due è scappato un bacio. “Devo dire che sono felice“ ha ammesso lei, prima che lui potesse fare il suo ingresso negli studi di Uomini e Donne.

Dopo di lei si passa ad Isabella Ricci, c’è un signore nuovo che è venuto a corteggiarla. Il suo nome è Michele. Lui è un bel signore, distinto, e sembra molto interessato a lei. Tant’è che sceglie di tenerlo. Poi si volta pagina e si passa al Trono Classico.

Si inizia con Matteo. Quest’ultimo ha riportato Maria, la sua corteggiatrice partenopea tutto pepe, per darle una seconda chance. Quest’ultima prima di vedersi ha scelto di scrivergli nessun messaggio e questo lo ha infastidito e non poco. Nonostante abbiano fatto una bella uscita, una volta tornato a casa ha ammesso di non averla pensata ma la sua testa era concentrata soltanto su Noemi, la sua altra corteggiatrice. Per questo motivo la elimina e lei va via.

Matteo e Noemi sembrano essere molti presi, tant’è che si è confidato e non poco con lei, raccontandole dei suoi momenti difficili.

Si ritorna al Trono Over con una nuova dama: Jessica, di soli 33 anni. Lei sta già frequentando Armando Incarnato ed ha rifiutato il numero di Graziano, ma è pronta ad ampliare le sue conoscenze, lanciando una frecciata al suo cavaliere: “Lui si guarda intorno”.

Armando non reagisce bene ed afferma che dopo di tutto anche lei ha utilizzato la sua stessa tattica. Gianni difende la nuova dama, ma lei prende le difese di Armando affermando che se qualcosa dovesse andare storto con lui non verrà a piangere a casa sua.