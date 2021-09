Test: cosa nasconde la tua personalità? Scoprilo dalla data di nascita

Con questo semplice test scopri chi sei veramente grazie alla tua data di nascita

Secondo alcune tradizioni antiche ogni essere umano ha un numero fortunato che lo rappresenta.

Questa cifra va da uno a dieci e identifica la tua maggiore espressione di energia.

Per capire quale è la tua vera indole ti basta fare un semplice calcolo partendo dalla tua data di nascita. Ecco come funziona il test

Test: la data di nascita rivela la tua autentica energia

Il test consiste in un facile calcolo: devi sommare tutte le cifre della tua data di nascita fino ad ottenere un numero compreso tra l’uno e il nove.

Facciamo un esempio, se sei nato il 27 gennaio del 1999 dovrai fare 2+7+0+1+1+9+9+9 e otterrai 38. A questo punto sommi 3+8 e avrai 11 e nuovamente 1+1 che fa 2.

Questa cifra rivela chi sei e ti basterà guardare qui sotto a cosa corrisponde per conoscere la tua energia

1) Uno

Hai una forte autostima e l’indole di un leader naturale che punta sempre al successo.

La tua vita è guidata dalla tua forte originalità e il tuo carisma.

Sei un tipo amato o odiato, non hai mezze misure!

Leggi anche –> Test: dimmi il tuo gesto scaramantico preferito e scopri la tua vera personalità

2) Due

Se ti gira qualcuno intorno, lo riconosci subito come alleato e non un nemico.

Ami collaborare insieme per raggiungere lo stesso fine e non senti assolutamente la minaccia o la protezione del territorio.

Sei una persona fidata e gentile, nessuno ti può resistere.

3) Tre

Ecco il personaggio creativo, innovativo in modo geniale e spigliato.

Hai sempre delle grandi idee adattabili in ogni tipo di contesto e che conquistano tutti.

4) Quattro

Hai bene in mente i tuoi obbiettivi e non ti distrai mai dal tragitto per raggiungerli.

Sei pratico, concreto, determinato e miri al successo.

Sei come un toro che quando vede rosso impazzisce e non vede l’ora di incornarlo il più veloce possibile.

Leggi anche –>Test: dimmi come mangi e ti dirò chi sei davvero

5) Cinque

E’ iniziata la festa! Hai un energia pazzesca e sei sempre pronta a festeggiare.

Ami divertirti fino a tardi e stare con la tua combriccola stretta di amici.

Sei una persona anche fascinosa grazie alla tua versatilità e intelligenza che sono una calamita per chi ti sta intorno.

6) Sei

Ecco l’artista! La creatività te la mangi a colazione e hai una forte capacità nel rendere ogni momento unico e originale.

Ami tendere la mano a chi hai di fronte creando una sintonia che è difficile da raggiungere. Ottimo lavoro!

7) Sette

Sei una persona che sa organizzarsi in tempo: agenda e penna ti seguono in ogni tuo movimento.

Ami stare con gli altri e grazie alla tua forte intuitività capisci se qualcuno ha un problema molto prima rispetto agli altri. Sei, quindi, anche un ottimo confidente.

Leggi anche –> Test: come ti siedi? La posizione svela chi sei veramente

8) Otto

Sei un tipo misterioso e questo ti piace molto. Hai voglia di scoprire il mondo rispondendo ai perché e ai come.

Il tuo carattere è libero, concreto e consapevole. Non hai paura proprio di niente perché hai un sacco di certezze sul tuo modo di essere.

9) Nove

Ami dare una mano e aiutare le persone. Sei veramente altruista, perché ti muovi rispetto a dei saldi ideali e valori.

I tuoi pensieri positivi ti aiutano nell’aiutare l’altra persona riuscendo a trasmettere proprio questa tua vivacità.