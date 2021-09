Maneskin, il sogno continua: annuncio strepitoso che fa impazzire i fan

Maneskin, il sogno continua e raggiunge vette altissime: Damiano, Victoria, Ethan e Thomas non si fermano più. L’annuncio fa impazzire i fan.

I Maneskin sono una dolce e bellissima realtà della musica italiana. Damiano, Victoria, Ethna e Thomas, partiti da Via del Corso a Roma, non si fermano più. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2021 e l’Eurovision Song Contest 2021, non solo stanno scalando tutte le classifiche mondiali, ma stanno conquistando totalmente il cuore dei fan in tutto il mondo.

Dopo i primi live europei, hanno concluso gli impegni salendo sul palco di Parigi per il Global Citizen Live 2021 e facendo impazzire tutti per il mix perfetto di musica rock e stile impeccabile con cui hanno trascinato tutto il pubblico presente sotto la Torre Eiffel. Un successo strepitoso e meritato dei Maneskin, veri musicisti che stanno facendo riscoprire al pubblico la bellezza di suonare uno strumento musicale.

Le belle notizie per i fan della band romana, però, non finiscono qui perchè l’ultimo annuncio è davvero strepitoso.

Maneskin, l’annuncio che fa impazzire i fan di tutto il mondo

I fan italiani stanno aspettando con trepidazione il 14, il 15, il 18 e 19 dicembre quando i Maneskin torneranno ad esibirsi live anche in Italia con una doppia data a Roma e Milano. Il tour italiano vero e proprio, poi, comincerà il 20 marzo 2022 e porterà Damiano, Victoria, Ethan e Thomas a salire sul palco dei più importanti palasport italiani. Prima del tour in Italia, però, ci sarà nuovamente l’occasione per rivedere la band romana in giro per l’Europa.

LEGGI ANCHE—>Damiano e Victoria dei Maneskin: con una foto fanno impazzire i fan

Da Londra a Vienna, da Parigi a Berlino, da Praga a Budapest, da Kiev a Mosca, i Maneskin gieranno l’Europa a partire dal 6 febbraio 2022 suonando nelle grandi capitali europee davanti a migliaia di fan.

LEGGI ANCHE—>Victoria De Angelis: le crepe nel passato della bassista dei Maneskin

Un annuncio che ha letteralmente fatto impazzire i fan che, dopo aver accolto con piacevole sorpresa il ritorno al vecchio look di Damiano e aver ammirato le foto del frontman e di Victoria senza veli, sono pronti a tornare sotto il palco per cantare i loro successi. Ecco tutte le date del “LOUD KIDS ON TOUR”: