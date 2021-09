Tale e Quale Show, il giudice non perdona e le dichiara guerra: “Sono scioccata!”

By

Tale e Quale Show si arricchisce di colpi di scena! Il giudice più amato di Carlo Conti non perdona e le dichiara guerra senza sosta.

A Tale e Quale Show il bello arriva dietro le quinte! Se durante la diretta con Carlo Conti il programma si svolge regolarmente, con i concorrenti che si sfidano a suon di imitazioni e i giudici che danno un voto alla loro performance, dietro le quinte e quando le telecamere sono spente l’atmosfera che si respira è leggermente diversa.

A rivelarlo è Giulia Salemi, che durante l’ultima puntata del GF Vip Party ha rivelato di essere stata bloccata sui social da uno dei giudici del programma. Il giudice in questione l’avrebbe bloccata per vecchi dissapori tra loro, avvenuti proprio durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, e starebbe dando anche voti bassi a Pierpaolo Pretelli, il suo compagno, che fa attualmente parte del cast.

Di chi stiamo parlando? Di Cristiano Malgioglio! Ecco che cosa ha dichiarato la Salemi durante la messa in onda del suo show.

Cristiano Malgioglio prima di Tale e Quale Show dichiara guerra a Giulia Salemi

Giulia Salemi era in collegamento con Gaia Zorzi per commentare le avventure dei vipponi di Alfonso Signorini di questa sesta edizione del reality show di successo di canale 5, quando parlando dell’edizione a cui ha preso parte lei, ha preso spunto per rivelare che cos’è successo dietro le quinte con il giudice di Tale e Quale Show.

Cristiano Malgioglio ha bloccato Giulia Salemi su Instagram e lei non si aspettava minimamente una cosa del genere da parte sua, anche perché era convinta che avessero chiarito le incomprensioni nate durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, ma così non è visto che lui sembrerebbe ancora riservarle del rancore per quanto accaduto negli scorsi mesi.

Secondo la bella modella di origini persiane, questo si rifletterebbe anche nel suo giudizio nei confronti di Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show, in quanto non farebbe altro che dargli giudizi piuttosto bassi: “Io scioccata (…) Però si sta comportando male anche con Pierpaolo visto che lo vota già poco, quindi può soltanto far peggio” ha ammesso durante la diretta.

Tra Cristiano Malgioglio e Giulia Salemi dopo il GF Vip non sarebbe tornato il sereno, anzi. Il tempo sembrerebbe essere più burrascoso che mai.